為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　花蓮縣

    花蓮西瓜盛產防盜賊 東華師生助瓜農設科技監控

    瓜田入口處設置紅外線電子圍籬防盜系統，只要有人入侵就會啟動感應並通報。 （記者王峻祺攝）

    瓜田入口處設置紅外線電子圍籬防盜系統，只要有人入侵就會啟動感應並通報。 （記者王峻祺攝）

    2022/05/09 12:55

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕東華大學洄瀾共好USR計畫辦公室與能源科技中心師生，合作開發一套利用再生能源供電的紅外線電子圍籬防盜系統，協助花蓮西瓜農友防範盜賊侵入瓜田偷瓜，目前已在壽豐鄉一處田間試辦，監控成效良好，讓瓜農大讚「減輕夜守瓜田壓力及負擔！」

    72歲瓜農楊火土，在壽豐鄉種植西瓜長達50年，每年對於即將採收的西瓜遭偷摘，雖時有所聞，但前年一晚被盜採300顆、損失數十萬元的經驗著實嚇壞，迄今就算被鄰田農友笑是「流浪漢」，也堅持與妻子搭蚊帳，夜宿瓜田旁的簡易農寮「護瓜！」

    東華大學洄瀾共好USR計畫辦公室得知後，與能源科技中心師生合作，加上中華電信花蓮中心協助，開發一套利用再生能源供電的紅外線電子圍籬防盜系統，並將科技帶入田間，只要有人入侵就會啟動感應並通報。

    東華能源科技中心主任白益豪說，跨領域團隊組成包括來自資工系、電機系、光電系等學生，年初開始鑽研電子發報器與紅外線感測裝置，並自製防水線材盒，連結LINE平台發布觸發警訊到農民手機，另配合太陽能發電系統，提供穩定電力來源，兼具環保能源需求。

    他說，若有外人入侵即會切斷紅外線感應裝置，立即發送警報通知農民，瓜農可由手機安裝的APP隨時遠端監視田間狀況，現場架設的網路監視系統，也能響起警示音嚇阻竊賊，整組系統控制在2萬元以下，未來將推廣至畜牧業及高經濟作物等場域。

    紅外線電子圍籬防盜系統，配合太陽能發電，提供穩定電力來源，兼具環保能源需求。（記者王峻祺攝）

    紅外線電子圍籬防盜系統，配合太陽能發電，提供穩定電力來源，兼具環保能源需求。（記者王峻祺攝）

    東華大學洄瀾共好USR計畫辦公室與能源科技中心師生，合作開發一套利用再生能源供電的紅外線電子圍籬防盜系統，協助花蓮西瓜農友防範盜賊侵入瓜田偷瓜。（記者王峻祺攝）

    東華大學洄瀾共好USR計畫辦公室與能源科技中心師生，合作開發一套利用再生能源供電的紅外線電子圍籬防盜系統，協助花蓮西瓜農友防範盜賊侵入瓜田偷瓜。（記者王峻祺攝）

    花蓮72歲西瓜農友楊火土，謝謝東華師生設計瓜田科技監控系統，「減輕夜守瓜田壓力及負擔！」（記者王峻祺攝）

    花蓮72歲西瓜農友楊火土，謝謝東華師生設計瓜田科技監控系統，「減輕夜守瓜田壓力及負擔！」（記者王峻祺攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》「立夏」養生要養心 中醫：1瓜3果補身體所需
    2022/05/07 06:32

    健康網》「立夏」養生要養心 中醫：1瓜3果補身體所需
    學甲西瓜節4000斤賣光光 夫妻檔包辦冠亞軍
    2022/04/30 18:08

    學甲西瓜節4000斤賣光光 夫妻檔包辦冠亞軍

    魔法拉提技術 讓妳居家輕鬆防「溢」
    台西、東勢西瓜遲發性受損陸續顯現 雲縣建議列災害救助
    2022/04/28 13:47

    台西、東勢西瓜遲發性受損陸續顯現 雲縣建議列災害救助
    花蓮降雨影響 芒果、西瓜出現農損將提報現金救助
    2022/04/21 18:45

    花蓮降雨影響 芒果、西瓜出現農損將提報現金救助

    報酬率大超車！「這時刻」加碼勝率大增？
    台南學甲西瓜遇3月雨災 農：10株生不到3顆
    2022/04/13 15:18

    台南學甲西瓜遇3月雨災 農：10株生不到3顆
    花蓮縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播