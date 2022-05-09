花蓮西瓜盛產防盜賊 東華師生助瓜農設科技監控

瓜田入口處設置紅外線電子圍籬防盜系統，只要有人入侵就會啟動感應並通報。 （記者王峻祺攝）

2022/05/09 12:55

〔記者王峻祺／花蓮報導〕東華大學洄瀾共好USR計畫辦公室與能源科技中心師生，合作開發一套利用再生能源供電的紅外線電子圍籬防盜系統，協助花蓮西瓜農友防範盜賊侵入瓜田偷瓜，目前已在壽豐鄉一處田間試辦，監控成效良好，讓瓜農大讚「減輕夜守瓜田壓力及負擔！」

72歲瓜農楊火土，在壽豐鄉種植西瓜長達50年，每年對於即將採收的西瓜遭偷摘，雖時有所聞，但前年一晚被盜採300顆、損失數十萬元的經驗著實嚇壞，迄今就算被鄰田農友笑是「流浪漢」，也堅持與妻子搭蚊帳，夜宿瓜田旁的簡易農寮「護瓜！」

東華大學洄瀾共好USR計畫辦公室得知後，與能源科技中心師生合作，加上中華電信花蓮中心協助，開發一套利用再生能源供電的紅外線電子圍籬防盜系統，並將科技帶入田間，只要有人入侵就會啟動感應並通報。

東華能源科技中心主任白益豪說，跨領域團隊組成包括來自資工系、電機系、光電系等學生，年初開始鑽研電子發報器與紅外線感測裝置，並自製防水線材盒，連結LINE平台發布觸發警訊到農民手機，另配合太陽能發電系統，提供穩定電力來源，兼具環保能源需求。

他說，若有外人入侵即會切斷紅外線感應裝置，立即發送警報通知農民，瓜農可由手機安裝的APP隨時遠端監視田間狀況，現場架設的網路監視系統，也能響起警示音嚇阻竊賊，整組系統控制在2萬元以下，未來將推廣至畜牧業及高經濟作物等場域。

紅外線電子圍籬防盜系統，配合太陽能發電，提供穩定電力來源，兼具環保能源需求。（記者王峻祺攝）

東華大學洄瀾共好USR計畫辦公室與能源科技中心師生，合作開發一套利用再生能源供電的紅外線電子圍籬防盜系統，協助花蓮西瓜農友防範盜賊侵入瓜田偷瓜。（記者王峻祺攝）

花蓮72歲西瓜農友楊火土，謝謝東華師生設計瓜田科技監控系統，「減輕夜守瓜田壓力及負擔！」（記者王峻祺攝）

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