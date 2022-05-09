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    尊重部落共管決議 太魯閣山月吊橋更名「布洛灣吊橋」

    太魯閣國家公園「山月吊橋」，將更名為傳統地名「布洛灣吊橋」，彰顯當地太魯閣族人300年來的歷史文化脈絡。 （記者王峻祺攝）

    太魯閣國家公園「山月吊橋」，將更名為傳統地名「布洛灣吊橋」，彰顯當地太魯閣族人300年來的歷史文化脈絡。 （記者王峻祺攝）

    2022/05/09 12:16

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕太魯閣國家公園「山月吊橋」，2020年8月對外開放後成為園區熱門景點，經「太魯閣國家公園原住民族地區資源共同管理會」決議，太魯閣國家公園管理處為尊重部落意願，將更名為傳統地名「布洛灣吊橋」，彰顯當地太魯閣族人300年來的歷史文化脈絡。

    太管處表示，去年召開共管會例行會議，針對山月吊橋，有委員提案建議恢復太魯閣族傳統地名，為尊重在地族人意願及歷史文化內涵，太管處樂觀其成，經會議研商後，決議今年5月更名為「布洛灣吊橋」。

    太管處指出，2016年8月起在布洛灣重建吊橋，並沿用早年山月吊橋橋名，如今更名為布洛灣吊橋，不僅與吊橋所在的布洛灣臺地一致，也能彰顯300年來太魯閣族人在立霧溪流域中發展的山林文化與歷史。

    日治時期就曾在布洛灣建有的山月吊橋，主要連接立霧溪兩岸，是當時合歡越道路上最長、最高的鐵線吊橋，走在橋上驚險萬分，許多人視為畏途，甚至被派至內太魯閣任職的日人，見此橋也不禁萌生辭意，而有「辭職橋」別稱。

    太管處表示，配合更名作業，目前已針對指標牌示、網頁資料等逐步進行更新，未來印製的出版品等，也都會採用新橋名，因吊橋網路預約系統將調整，5月16日9點至12點暫時停止預約。

    2020年啟用的布洛灣吊橋，全長196公尺、距立霧溪谷153公尺，屬無障礙吊橋，輪椅和嬰兒車都可通行，適合各個年齡層遊客，能從橋上俯瞰太魯閣峽谷，每日限額預約參觀1200人，常常一開放報名就秒殺，是許多遊客喜歡造訪的景點。

    太管處尊重部落共管決議，建置在國家公園布洛灣臺地上的山月吊橋，將更名為布洛灣吊橋。（記者王峻祺攝）

    太管處尊重部落共管決議，建置在國家公園布洛灣臺地上的山月吊橋，將更名為布洛灣吊橋。（記者王峻祺攝）

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