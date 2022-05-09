花蓮招國文老師考英文 全教產：如同招西醫考中醫

花蓮招國文老師考英文，全教產理事長林碩杰批評，如同招西醫考中醫，呼籲花蓮縣教育處懸崖勒馬。（圖由林碩杰提供）

2022/05/09 11:31

〔記者林曉雲／台北報導〕花蓮縣111學年度國中、國小及幼兒園教師甄試下週報名，國文老師初試筆試不考國文考英文，且複試佔30％的口試必須「全英語問答」，引發多位縣議員批評。全國教育產業總工會今發聲明，呼籲花蓮縣教育處懸崖勒馬，停止戕害學生。

理事長林碩杰表示，英語教育莫名其妙成為第一線教育的全部，不管什麼科目都希望老師能用英語教學，也不管這種方式對學生學習是否弊大於利，今年花蓮縣國文教師甄選，不考國文考英文，堪稱亂象中教科書級別的經典。

林碩杰表示，花蓮縣此次國文教甄做法，等同於用西醫婦產科醫生的指標召募未來要執行中醫任務的醫生，若花蓮縣教育處一意孤行，造成學生學習權益受損，學校將不斷接到家長投訴、召開校事會議，早已困窘的校園行政人力與教育資源被耗損在調查及輔導不適任教師上是可預見的情況。

全教產呼籲花蓮縣教育處懸崖勒馬，以孩子的受教權為優先考量，務實地以正確的標準，幫孩子召募到有能力執行國語文領綱之教師，才能真正讓花蓮縣的孩子享有優質的國語文教育，孩子的學習資源有限，若再讓孩子的學習資源為花蓮縣錯誤的教甄政策買單，花蓮縣孩子的教育品質將雪上加霜。

教育處代理處長翁書敏日前回應本報說明，報考國文老師原有國文科教師證，具備國文科專業知能，且複試的教學演示也有考國文本科的專業科目，因此才在筆試加考英文，簡章科目比重調整則會再研議。

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