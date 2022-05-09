確診孕婦平安產子！花蓮門諾喜迎2嬰兒

花蓮確診37週陳姓孕婦及39週黃姓孕婦，自然產下各1名男嬰及女嬰，2名新生兒首次採檢皆陰性但仍須隔離，待2採陰後就能轉入一般嬰兒室照護。（門諾醫院提供）

2022/05/09 08:03

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮門諾醫院集結婦產科、兒科、護理部、感染控制等單位，分別在5日及7日為2名確診孕婦接生，在醫護人員合力下，37週陳姓孕婦及39週黃姓孕婦均自然產下各1名男嬰及女嬰，2名新生兒首次採檢皆陰性，待2採陰後就能轉入嬰兒室照護。

29歲陳姓孕婦懷孕37週，5月初身體發冷、頭痛，篩檢後確診，因症狀輕微採居家照護，未料5日下午肚子悶痛、胎動變少，家人緊急通報衛生單位送往門諾醫院負壓隔離病房，歷經1個多小時產下男嬰，體重3100克。另名懷孕39週黃姓孕婦，則於7日順利誕下女嬰，體重3120克。

2名新生兒目前在負壓隔離病房，由專責護理人員全天候照護，第1次採檢皆為陰性未受感染，將於72小時內完成2次採檢陰性後轉入嬰兒室。其中陳姓產婦屬輕症且產後恢復狀況良好，經醫師評估昨先行出院返家隔離，待解隔後再接寶寶回家團聚。

「感謝醫護團隊，讓我知道我不孤單！」，陳姓產婦說，因自己確診「特殊身份」，憂心寶寶健康，同時也擔心會增加醫護團隊風險，感謝醫護全程緊握她的手傳遞勇氣和信心，消彌內心惶恐，看到寶寶順利出生，除了感動，更多的是對院方的感謝。

門諾醫院產科主任蔡啟智說，參與醫護人員全程穿著全套防護隔離衣，產婦則是佩戴口罩及面罩，儘管隔離衣悶熱不透氣，但2名確診孕婦接連順利生產，不僅讓團隊感受新生命的喜悅，疫情下也看到更多希望。

蔡啟智說，Omicron傳染力快又強，隨著確診人數攀升，任何人都有可能染疫，提醒孕婦提高警覺、落實防疫，也建議懷孕36週以上，因孕程進入最後階段，一旦確診染疫都應主動告知主治醫師，評估最安全、適合的生產方式。

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護理師著全套防護隔離衣照護寶寶。（門諾醫院提供）

花蓮門諾醫院護理師照護隔離寶寶，男嬰健康狀況良好。（門諾醫院提供）

花蓮29歲確診陳姓孕婦屬輕症且產後恢復狀況良好，經醫師評估昨先行出院返家隔離，待解隔後再接寶寶回家團聚。 （門諾醫院提供）

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