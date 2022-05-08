花蓮國中小學畢業旅行 延到5月後

花蓮孩童持續安排施打疫苗，針對畢業旅行及校外教學舉辦時程，縣府礙於疫情發展，預計延到5月底過後，甚至是畢業典禮後。（花蓮縣府提供）

2022/05/08 16:26

〔記者王峻祺／花蓮報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）花蓮縣今天新增649例，針對師生及家長不斷詢問畢業旅行及校外教學舉辦時程，縣長徐榛蔚表示，端看疫情發展狀況，將延到5月底過後，甚至是畢業典禮後。另外，學生3天防疫假，除有中央規定配發1劑家用快篩外，縣府將再提供1劑使用，供第4日快篩陰性後再返校。

徐榛蔚說，家長、學生關心的畢業旅行及校外教學啟動時間，因考量全台疫情仍不穩定，因此與各校討論後，希望在安全的時候再舉辦，預計延到5月底過後，亦或是畢業典禮後，端看疫情發展，屆時一定會讓學生有難忘的回憶及健康安全的旅遊。

縣府教育處代理處長翁書敏補充，針對國、高中端班級出現確診者並有到校上課部分，中央規定鄰近座位九宮格學生，須進行3天防疫假停止到校，除規定由學校配發1劑快篩外，縣府另外會再給1劑快篩，供學生第4日使用，確定陰性後再返校上課。

她說，國小及幼兒園部分有班級學生確診並到校上課者，則是全班暫停實體課程3天；對於施行防疫假及暫停實體課程，並不會影響學生學習權益，校方及老師將透過線上同步或非同步教學、視訊直播及預錄等方式，提供多元混和教學。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，花蓮確診個案自主回報疫調系統回報狀況不理想，1日至8日確診個案數3954人，僅305人回報，根本不到1成，提醒已收到簡訊者，盡快依簡訊內容網址回報疫調資料，避免造成權益受損，拿不到居隔單，及影響後續專責醫師看診服務與疫調統計時效。

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