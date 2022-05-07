花蓮+803「確診1天增1倍」？ 縣府：校正回歸

花蓮縣今天新增803例，比昨天增加超過1倍，衛生局長朱家祥（圖）說，應是太多個案塞在系統中所造成的「校正回歸」。（圖由花蓮縣政府提供，本報合成）

2022/05/07 19:57

〔記者花孟璟／花蓮報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）花蓮縣今天新增803例，比昨天的382例增加了1倍引發民眾憂心「是發生大規模群聚」？花蓮縣衛生局澄清未發生群聚事件，衛生局長朱家祥說，應是太多個案塞在系統中所造成的「校正回歸」；另對多個縣市已宣佈在國中教育會考前1週「國三學生在家學習」，花蓮縣教育處表示不會強制要求，家長可依實際狀況決定是否讓考生請假在家學習。

朱家祥說，確診個案有「倍數成長」的情況，不過從確診人數資料比對，未發現特定機構、場所內產生大規模群聚。他說，昨天新增382例確實是比較少，今天才會一口氣量增，主要是因為先前有確診個案「塞車」，部份確診個案在進入法傳系統後、再轉到地方衛生局的速度有時間延遲，可稱之為「校正回歸」；縣長徐榛蔚說，因應人數增加，確診者的防疫物資包將會改由宅配物流發送，讓居家照護的鄉親可以安心在家，也減輕基層村長及幹事工作負擔。

花蓮縣今天總計28校宣佈暫停實體課程，其中國立花蓮高工今天因達到1/3班級有學生確診的標準，經教育部同意後，今天起至13日「全校」暫停實體課程；其餘「部份班級停止實體課程」共27校42班。

縣府指出，8日以後將以確診個案為核心，學校同一班級如有學生確診，國小以下考量疫苗尚未普及，所屬班級的「暫停實體課程」將從7天縮短到3天；國中以上由於已至少打2劑疫苗，因此僅確診學生前後左右「九宮格」的同學可放3天防疫假。

衛生局長朱家祥說明，原本在家暫停實體課7天的學生，原有每人2劑的快篩，8日起改為1劑；學童在返家後立刻快篩，如快篩陽性則照流程就醫PCR，快篩陰性就在家放3天防疫假，第4天不用快篩可直接返校上課。

教育處長翁書敏說，8日起新政策「可溯及既往」，她舉例，如6、7、8日已在家3天，第4天是否要返校上課，縣府將盡快向教育部確認；另外，目前仍在全校停課的學校，因中央已取消1/3班級有學生確診則全校暫停實體課程、在家學習的的規定，目前則是授權各校決定，如學校有需要保留量能並調整授課方式，國中以下學校報縣府備查，高中以上學校則報教育部備查。

針對國中會考前一週是否「停課」，翁書敏也說，國中教育會考將在本月21、22日登場，考前一週已沒有新的學習課程，家長可幫考生請假在家線上複習，請假不列入出缺勤紀錄。她說，縣府未統一規定國三學生暫停1週到校，而是預留彈性，授權學校因應不同需求，仍可規劃相關的實體課程。

針對花蓮縣政府即將在7月舉辦的包括夏戀嘉年華等大型觀光活動，是否可能因疫情停辦或延期？花蓮縣長徐榛蔚說，全國疫情確診數字仍在攀升，因為疫情變化快速，中央疾病管制署的防疫政策也持續滾動檢討，由於到7月還有40多天，縣府已在擬定相關對策，屆時將依照疫情調整。

由於花蓮縣的疫苗涵蓋率仍低於全國，花蓮縣府預計11日起至18日，將在各鄉鎮村里安排「疫苗巡迴快打站」，讓民眾就近接種，各鄉鎮施打時間及地點可上縣府網站或臉書「花蓮縣政府」粉絲頁查詢。

本月21、22日將舉辦的國中教育會考，多個縣市已宣佈讓考生於考前一週在家學習，花蓮縣則是讓家長自己決定要不要請假，如請假不會記入出缺勤。（資料照，記者花孟璟攝）

花蓮縣今天新增803例，比昨天382例增加1倍，縣府表示原因是因法傳系統至縣府「塞車」產生的時間差，因此今天是「校正回歸」。（縣府提供）

5/21、5/22的國中教育會考，確診者不得應試須參加6月的補考，如家長擔心考前被感染，可在考前一週讓考生請假。（縣府提供）

花蓮縣今天仍有28校因新增確診的學生宣佈暫停實體課程7天，由於8日以後校園防疫政策改變，如已在家3天的學生，下週一起可能就得返校上課。（縣府提供）

花蓮縣府下週11日起，將前往各鄉鎮實施要苗巡迴接種，提醒民眾就近接種。（縣府提供）

花蓮縣府下週11日起，將前往各鄉鎮實施要苗巡迴接種，提醒民眾就近接種。（縣府提供）

花蓮縣府下週11日起，將前往各鄉鎮實施要苗巡迴接種，提醒民眾就近接種。（縣府提供）

花蓮縣府下週11日起，將前往各鄉鎮實施要苗巡迴接種，提醒民眾就近接種。（縣府提供）

花蓮縣府下週11日起，將前往各鄉鎮實施要苗巡迴接種，提醒民眾就近接種。（縣府提供）

花蓮縣府下週11日起，將前往各鄉鎮實施要苗巡迴接種，提醒民眾就近接種。（縣府提供）

花蓮縣府下週11日起，將前往各鄉鎮實施要苗巡迴接種，提醒民眾就近接種。（縣府提供）

花蓮縣府下週11日起，將前往各鄉鎮實施要苗巡迴接種，提醒民眾就近接種。（縣府提供）

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