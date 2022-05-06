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    首頁　>　花蓮縣

    花蓮多名警官確診被傳因為喝花酒 縣警局駁斥：是聚餐染疫

    花蓮縣警局發出澄清稿嚴正駁斥，目前調查是在一般餐廳聚餐導致確診，並無出入不正常的場所。（資料照）

    花蓮縣警局發出澄清稿嚴正駁斥，目前調查是在一般餐廳聚餐導致確診，並無出入不正常的場所。（資料照）

    2022/05/06 20:48

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣警察局傳出有多名中高階警官染疫，某分局就有8人確診，網路謠傳警官是因喝花酒造成，縣警局今晚發出澄清稿嚴正駁斥，目前調查是在一般的餐廳聚餐導致，並無出入不正常的場所，無包廂，是單純聚會，與八大有女陪侍無關。

    縣警局指出，縣警局多次要求同仁減少群聚及餐敘聯誼，單純生活，避免染疫風險，這次有警官跟警員確診，警局針對確診者都給予慰問、關懷及提供必要的協助，並叮囑隨時注意身體狀況。依據警政署以「各警察機關執行COVID-19之相關防疫之作為」，在「三大面向」中的「業務規範」，要求通風良好、配戴口罩、維持社交距離、視狀況暫緩或取消，並明令「禁止逐桌敬酒敬茶」，說明「宴席不得逐桌敬酒敬茶、離桌應立即戴上口罩」。

    花蓮縣政府人事處昨天在花蓮縣議會進行工作報告時，證實縣府有37名員工確診。17人為府內員工、20人在府外。縣府指出，目前均依照防疫應變措施，確診者通報單位主管，啟動員工協助方案，與確診者密切接觸之同仁，採篩檢及醫療照護流程辦理，若快篩陽性即依衛生單位指示就醫，依規定請假，快篩陰性則自主健康監測，正常上班。

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