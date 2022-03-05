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    「死神鐮刀」埃及聖䴉又大舉入侵 花蓮再度啟動「清零」

    外來種埃及聖䴉又現蹤花蓮，主要在玉里長良一帶田間活動。 （花蓮林管處提供）

    外來種埃及聖䴉又現蹤花蓮，主要在玉里長良一帶田間活動。 （花蓮林管處提供）

    2022/03/05 16:50

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕3隻外來種鳥類「埃及聖䴉」去年8月入侵花蓮，林務局與秀林鄉獵人啟動專案快速「清零」，事隔不到1年，玉里長良一帶疑似又飛來20隻，花蓮林區管理處獲報緊急派員追查，再度啟動清零計畫，擴大找尋夜棲點及覓食區，徹底移除，避免往南禍害台東池上。

    花蓮前年及去年都有埃及聖䴉入侵通報，主要分布壽豐鄉魚塭附近及田間，今年228連假，花蓮林管處再次獲報，南區玉里鎮疑似出現埃及聖䴉，3月1日隨即派遣6組、12人追蹤，迄今共發現4次。

    花蓮林管處長黃群策說，花蓮這次總計是第4次獲報並記錄到埃及聖䴉，經小組回報數量約20隻，是截至目前最多一次，牠們善於躲藏，族群分散，雖已掌握，卻難以一次性移除，將擴大清零，採策略性移除計畫。

    他說，這群埃及聖䴉目前現蹤玉里長良、三民及瑞北等地區田間，在30平方公里範圍中，共發現4處臨時棲息點，5月就要進入繁殖季，除了派員持續追查，也會同步尋找夜棲點，以此為中心，鎖定覓食區掌握行蹤，執行移除計畫。

    黃群策說，花蓮林管處也拜託台東林管處獵人隊1人、花蓮銅門獵人隊6人，8日起擴大搜尋，以玉里為中心，往南到富里、往北至瑞穗，務必清零，杜絕埃及聖䴉再往南飛到台東池上。

    花蓮林管處呼籲，附近居民若有任何發現埃及聖䴉，請立即通報（03）8325141轉275，若有照片也請協助寄到chuzong@forest.gov.tw，會有專人回覆與追蹤，切勿私自捕殺。

    埃及聖䴉原產非洲、中東，黑色長喙彎曲如鐮刀，牠們繁殖力強，食性廣泛，歐盟將其列為百大入侵外來種鳥類，40多年前被某樂園引進台灣，有幾隻逃脫野外後大量繁衍並到處遷徙，目前以雲林、嘉義、台南沿海地區族群最為龐大，且有蔓延平原趨勢，另朝內陸低海拔山區逼近，強勢作為排擠本土原生鷺科鳥類生存及植被破壞。

    埃及聖䴉目前現蹤於花蓮玉里長良、三民及瑞北等地區田間，邀請獵人參與清零計畫。（花蓮林管處提供）

    埃及聖䴉目前現蹤於花蓮玉里長良、三民及瑞北等地區田間，邀請獵人參與清零計畫。（花蓮林管處提供）

    外來種埃及聖䴉又現蹤花蓮，主要在玉里長良一帶田間活動。 （花蓮林管處提供）

    外來種埃及聖䴉又現蹤花蓮，主要在玉里長良一帶田間活動。 （花蓮林管處提供）

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