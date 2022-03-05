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    完賽是英雄！萬人跑進太魯閣峽谷 享受全台最美賽道

    被譽為全台最美賽道的太魯閣峽谷馬拉松今晨登場，1.2萬名選手在鳴槍後陸續跑進太魯閣。（記者王峻祺攝）

    被譽為全台最美賽道的太魯閣峽谷馬拉松今晨登場，1.2萬名選手在鳴槍後陸續跑進太魯閣。（記者王峻祺攝）

    2022/03/05 11:35

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕被譽為全台最美賽道的太魯閣峽谷馬拉松今晨登場，1.2萬名選手在鳴槍後陸續跑進太魯閣，今年男、女組全馬均由台灣人奪冠。主辦單位表示，參加是勇士、完賽是英雄，與跑友相約年底再見。

    邁入第22屆的雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松，原定去年底舉行，因疫情延至今天舉辦，但仍不減跑友熱情，吸引萬名選手參賽，全馬組3500人率先開跑，迎著晨曦跑進太魯閣，欣賞壯麗峽谷地形，不過接近中午時，山區雨勢不斷，全馬、半馬組依舊奮力完賽。

    今天賽事順利，不過仍有3名跑者因身體不適被送至大會醫護站。主辦單位執行長張志強說，1名半馬跑者昏倒賽道、頭部受傷，另2名全馬選手則分別因低血壓、抽筋，由醫護人員載往醫護站治療，3人生命跡象均穩定無礙。

    主辦單位公布賽事成績，男子全程馬拉松第1名為林旻杰，2小時36分18秒完賽、女子全程馬拉松第1名李佳玫，成績2小時57分49秒；男子半程馬拉松第1名洪一仁，成績1小時13分41秒、女子半程馬拉松第1名吳敏，成績1小時25分55秒；男子12KM逍遙馬馬拉松第1名楊子慶，成績48分51秒、女子12KM逍遙馬馬拉松第1名黃詩涵，成績1小時3分3秒。

    其中各組總名次第88名、第168名、第588名、第788名及888名的跑友，還能各獲得1張花蓮翰品酒店的平日雙人免費住宿券，得獎選手意外得知符合名次條件後相當驚喜，相約一定會再到花蓮觀光。

    今晨賽事在花蓮縣長徐榛蔚、太魯閣國家公園管理處長游登良、縣議員魏嘉彥、秀林鄉長王玫瑰、花蓮市長魏嘉賢及雲朗觀光集團總經理盛治仁等人鳴槍後開跑，徐榛蔚還參加5公里快樂馬陪跑，為選手加油打氣。

    邁入第22屆的雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松今晨登場，1.2萬名選手在鳴槍後迎著晨曦跑進太魯閣，欣賞壯麗峽谷地形。（記者王峻祺攝）

    邁入第22屆的雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松今晨登場，1.2萬名選手在鳴槍後迎著晨曦跑進太魯閣，欣賞壯麗峽谷地形。（記者王峻祺攝）

    太魯閣國家公園今湧入上萬名跑者。（記者王峻祺攝）

    太魯閣國家公園今湧入上萬名跑者。（記者王峻祺攝）

    太魯閣峽谷馬拉松今天賽事順利，不過仍有3名跑者因身體不適送至醫護站。（民眾提供）

    太魯閣峽谷馬拉松今天賽事順利，不過仍有3名跑者因身體不適送至醫護站。（民眾提供）

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