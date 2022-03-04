太馬後揪團訪老街汗味市集 繼續揮汗嗑美食

萬人太魯閣峽谷馬拉松當天，距離接駁點新城（太魯閣）火車站1點多公里處的新城老街，將舉辦「汗味市集」，邀跑者完賽後，繼續揮汗嗑美食。（練習曲文創提供）

2022/03/04 11:34

〔記者王峻祺／花蓮報導〕萬人太魯閣峽谷馬拉松明早登場，鄰近飯店民宿幾近滿房，距離接駁點新城（太魯閣）火車站1點多公里處的新城老街，將舉辦「汗味市集」，由在地青年設攤推廣餐食及手作文創，並有插畫家駐點替遊客似顏繪，主辦單位力邀跑者完賽後，繼續揮汗嗑美食。

以只借不賣宗旨，佇立於花蓮新城老街知名「練習曲書店」的創辦人胡文偉，前年成立「練習曲文創」，並在經濟部中小企業處輔導下，為地方青年創業培力，今年響應萬人太魯閣馬拉松，在書店旁的大樹下，集結青年與外地插畫家開辦「汗味市集」，讓跑者賽後延續那股熱血，搖身成為汗味戰士。

胡文偉說，「汗味市集」營業時間為上午10時至下午4時，設攤青年背後均有為地方打拚的堅持，有「馬曙奧商號」結合「糧承吉食商行」推出在地小油菊與洛神花飲品；支持當地棒球隊學生及教練薪資的「豆花兒豆花行」，食材全來自花蓮的黃豆與花生。

他說，育成中的品牌「汗味兄弟」，也將於市集初試啼聲，推出花東飛魚卵、干貝、墨魚烤香腸等餐食；「捍人強尼」則以在地剝皮辣椒熬出暖心軟骨湯；「小吧號行動餐車Little Bar Food Truck」準備料滿實在的鹹豬肉潛艇堡。新海誠藝術創作工作室還邀請外地年輕插畫家白眼目目，駐點為遊客現場似顏繪。

胡文偉說，練習曲書店從教育出發，陪伴在地孩童成長到廢棄老屋修繕與空間營造，讓小村莊成為實現希望的新世界，期待太馬跑者、遊客都能走訪首次登場的「汗味市集」，探詢新城老街的故事。

另外，當日上午9時至下午4時，太魯閣（新城）火車站前廣場也設有百餘攤的原夢市集，擺售包括原民特色餐點及傳統工藝竹藤編織等文創商品。

汗味市集邀請年輕插畫家白眼目目，駐點為遊客現場似顏繪。 （練習曲文創提供）

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