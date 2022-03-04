為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　花蓮縣

    太馬後揪團訪老街汗味市集 繼續揮汗嗑美食

    萬人太魯閣峽谷馬拉松當天，距離接駁點新城（太魯閣）火車站1點多公里處的新城老街，將舉辦「汗味市集」，邀跑者完賽後，繼續揮汗嗑美食。（練習曲文創提供）

    萬人太魯閣峽谷馬拉松當天，距離接駁點新城（太魯閣）火車站1點多公里處的新城老街，將舉辦「汗味市集」，邀跑者完賽後，繼續揮汗嗑美食。（練習曲文創提供）

    2022/03/04 11:34

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕萬人太魯閣峽谷馬拉松明早登場，鄰近飯店民宿幾近滿房，距離接駁點新城（太魯閣）火車站1點多公里處的新城老街，將舉辦「汗味市集」，由在地青年設攤推廣餐食及手作文創，並有插畫家駐點替遊客似顏繪，主辦單位力邀跑者完賽後，繼續揮汗嗑美食。

    以只借不賣宗旨，佇立於花蓮新城老街知名「練習曲書店」的創辦人胡文偉，前年成立「練習曲文創」，並在經濟部中小企業處輔導下，為地方青年創業培力，今年響應萬人太魯閣馬拉松，在書店旁的大樹下，集結青年與外地插畫家開辦「汗味市集」，讓跑者賽後延續那股熱血，搖身成為汗味戰士。

    胡文偉說，「汗味市集」營業時間為上午10時至下午4時，設攤青年背後均有為地方打拚的堅持，有「馬曙奧商號」結合「糧承吉食商行」推出在地小油菊與洛神花飲品；支持當地棒球隊學生及教練薪資的「豆花兒豆花行」，食材全來自花蓮的黃豆與花生。

    他說，育成中的品牌「汗味兄弟」，也將於市集初試啼聲，推出花東飛魚卵、干貝、墨魚烤香腸等餐食；「捍人強尼」則以在地剝皮辣椒熬出暖心軟骨湯；「小吧號行動餐車Little Bar Food Truck」準備料滿實在的鹹豬肉潛艇堡。新海誠藝術創作工作室還邀請外地年輕插畫家白眼目目，駐點為遊客現場似顏繪。

    胡文偉說，練習曲書店從教育出發，陪伴在地孩童成長到廢棄老屋修繕與空間營造，讓小村莊成為實現希望的新世界，期待太馬跑者、遊客都能走訪首次登場的「汗味市集」，探詢新城老街的故事。

    另外，當日上午9時至下午4時，太魯閣（新城）火車站前廣場也設有百餘攤的原夢市集，擺售包括原民特色餐點及傳統工藝竹藤編織等文創商品。

    汗味市集邀請年輕插畫家白眼目目，駐點為遊客現場似顏繪。 （練習曲文創提供）

    汗味市集邀請年輕插畫家白眼目目，駐點為遊客現場似顏繪。 （練習曲文創提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    六堆運動會前哨活動 勇士馬拉松、登真戰士展客庄新活力
    2022/02/13 20:13

    六堆運動會前哨活動 勇士馬拉松、登真戰士展客庄新活力
    路跑》超馬好手林義傑一手促成 基隆馬拉松即日起報名
    2021/12/14 14:35

    路跑》超馬好手林義傑一手促成 基隆馬拉松即日起報名

    富蘭克林美國股債平衡型基金
    第38屆曾文水庫馬拉松 清晨逾3000人開跑
    2021/12/12 08:15

    第38屆曾文水庫馬拉松 清晨逾3000人開跑
    萬人跑進太魯閣 女子組黃素娥全馬蟬聯奪冠
    2019/11/02 11:54

    萬人跑進太魯閣 女子組黃素娥全馬蟬聯奪冠

    鹽酥雞女王公開！吃不胖的秘密武器
    花蓮縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播