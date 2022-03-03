花蓮男從阿聯返台1個多月才確診 2/16~3/2足跡曝光

花蓮縣環保局防疫消毒大隊人員，今前往秀林鄉、吉安鄉、花蓮市等足跡地點，進行環境清潔消毒。（花蓮縣環保局提供）

2022/03/03 16:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕指揮中心今公佈境外移入新增66例確診，其中1例案20745是本國籍20多歲男性、家住花蓮，1月25日從阿拉伯聯合大公國入境返鄉過年，回花蓮住防疫旅館，雖同行2個朋友都有確診，不過該男直到檢疫期滿採檢都是陰性。由於他要再度出國，自費到醫院PCR採檢，昨天確診。花蓮縣衛生局下午公佈男子從2月16日以後至昨天的足跡，呼籲民眾如有足跡重疊者要特別注意。

花蓮縣衛生局表示，案20745是1月25日入境，在桃園機場採檢陰性，搭乘防疫計程車回到花蓮住防疫旅館，至2月8日14天檢疫期滿採檢陰性，返家7天自主健康管理。副局長鍾美珠說，由於男子又要出國須附3天內檢驗報告，因此昨天自費到醫院採檢PCR，同日下午收到醫院通知PCR陽性，CT值35.9，目前入院治療中。

鍾美珠說，確診的案20745本身有接觸史，入境時同行的2名朋友都境外移入確診。其中案18610入境採檢陽性送檢疫所，另一案19392則在2月8日採檢陽性入住醫院。

花蓮縣衛生局共匡列接觸者8人，其中有6人因接觸時間較長進行居家隔離；2人安排自主健康管理。鍾美珠說，昨天下午接獲醫院通知，境外移入男子自費採驗確診後，立即透過警政系統、電信公司查詢定位紀錄，確認男子均未違反防疫規定。

衛生局也公佈男子從2月16日起至昨天的公開活動足跡，包括17日傍晚到美崙田徑場運動、18日到花蓮市建國路江洱診所打第1劑BNT疫苗、晚上到吉安鄉羴德生料理吃涮羊肉；19日開車北上離開花蓮，20日回到花蓮，開車到周家小籠包，由朋友下車買外帶；21日晚上到花蓮市老八味乾拌麵用餐；24日下午1點曾在秀林鄉崇德盈加油站加油後開車北上；26日凌晨返回吉安租屋處；至於2月16日、2月26日、3月1日，都主要待在吉安鄉祕密旅行民宿、吉安鄉中山路租屋處，靠朋友送餐未外出。

花蓮縣衛生局呼籲，如有足跡重疊者，請在重疊日次日起14天自我健康監測，如有發燒、上呼吸道症狀、嗅覺味覺異常等症狀，務必配戴口罩並儘速就醫。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

花蓮縣衛生局今天公佈案20745足跡。（花蓮縣府提供）

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠呼籲，如有足跡重疊的民眾，沒有症狀者可到8家醫療院所免費領取快篩試劑，如出現症狀者請盡快就醫。（記者花孟璟攝）

花蓮縣環保局防疫消毒大隊人員，今前往秀林鄉、吉安鄉、花蓮市等足跡地點，進行環境清潔消毒。（花蓮縣環保局提供）

花蓮縣衛生局提醒民眾，如有足跡重疊的民眾可前往8家醫療院所接受評估後，領取免費快篩試劑。（衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法