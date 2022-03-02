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    首頁　>　花蓮縣

    花蓮高接梨寒害凍傷提報救助 每公頃6萬元即日起受理

    花蓮縣壽豐鄉高接梨因受降雨及寒害影響，開花率僅一成，農友堪稱20年最慘，經農政單位勘查後，初估受損面積約2.6公頃，依規提報天然災害救助，每公頃救助額度6萬元。（花蓮縣府農業處提供）

    花蓮縣壽豐鄉高接梨因受降雨及寒害影響，開花率僅一成，農友堪稱20年最慘，經農政單位勘查後，初估受損面積約2.6公頃，依規提報天然災害救助，每公頃救助額度6萬元。（花蓮縣府農業處提供）

    2022/03/02 14:45

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣上週因持續低溫，出現首波農作寒害通報，壽豐鄉高接梨因受降雨及寒害影響，開花率僅1成，農友堪稱20年最慘，經農政單位勘查後，初估受損面積約2.6公頃，依規提報天然災害救助，每公頃救助額度6萬元，即日起受理申請至11日。

    栽種高接梨20年的壽豐果農張美珠說，天氣忽冷忽熱，開花期又遇降雨，加上還有寒流，讓整座果園的果樹幾乎只長不會開花和結果的尖尖花苞，今年恐血本無歸，將是史上最慘。

    花蓮縣府農業處、花蓮區農業改良場、農糧署東區分署、壽豐鄉公所等單位現勘後，評估面積約4公頃的壽豐高接梨產區，可能受1、2月期間的寒流影響，部分梨穗有花芽壞死、果（花）梗短縮及萎凋等受損情況，隨即提報農委會啟動救助作業。

    花蓮縣府農業處長陳淑雯說，依農業天然災害救助辦法規定，「高接梨穗」救助額度每公頃為6萬元；農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至壽豐鄉公所辦理。

    她說，救助對象須符合農業天然災害救助辦法第5條規定農民；申報項目損失率達20％以上者，依該救助項目的救助額度予以救助，未達20％者不予救助；長期作農產品於同曆年，救助以1次為限。本次災害救助受理期限至3月11日止，例假日照常受理。

    花蓮壽豐高接梨每棵果樹需由人工嫁接上百株枝條並授粉，果農反映今年受天氣變化劇烈，花苞開花僅1成，代表結果率也只有1成，經農政單位勘查，估計受損面積約2.6公頃，損害程度已達農情面積50％。

    花蓮壽豐高接梨每棵果樹需由人工嫁接上百株枝條並授粉，果農反映今年受天氣變化劇烈，花苞開花僅1成，代表結果率也只有1成。（花蓮縣府農業處提供）

    花蓮壽豐高接梨每棵果樹需由人工嫁接上百株枝條並授粉，果農反映今年受天氣變化劇烈，花苞開花僅1成，代表結果率也只有1成。（花蓮縣府農業處提供）

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