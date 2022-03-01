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    馳援烏克蘭！慈濟計畫籌集緊急物資救助難民

    花蓮慈濟基金會將統合全球慈濟人的管道和資源，盡快展開難民援助行動，初步先籌集難民所需生活、醫療用品、毛毯、食物等緊急物資，提供給邊界或波蘭境內難民。（慈濟基金會提供）

    花蓮慈濟基金會將統合全球慈濟人的管道和資源，盡快展開難民援助行動，初步先籌集難民所需生活、醫療用品、毛毯、食物等緊急物資，提供給邊界或波蘭境內難民。（慈濟基金會提供）

    2022/03/01 20:14

    〔記者王錦義／花蓮報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入第六天，佛教慈濟基金會執行長顏博文今天（1日）說，從敘利亞到阿富汗，慈濟對戰亂國家，均秉持人道主義立場伸出援手進行難民援助，這次也同樣會統合全球慈濟人的管道和資源，盡快展開難民援助行動，初步先籌集難民所需生活、醫療用品、毛毯、食物等緊急物資，提供給邊界或波蘭境內難民。

    慈濟基金會指出，依據目前收到的資訊，烏克蘭難民一半以上都逃往鄰國波蘭，而留在烏克蘭國內的民眾，則有數百萬民，包含弱勢族群與長者被迫擠在地鐵站等防空設施內， 以躲避空襲。基金會目前已連繫波蘭當地和歐洲臨近的慈濟志工與愛心人士，著手籌集物資，希望以人道援助精神在波蘭提供急難救助發放物資，援助烏克蘭難民，協助他們安身、安心。

    慈濟指出，證嚴上人不忍苦難，昨天在志工早會中呼籲人人用真誠的心來祈禱天下平安，祈禱人人心平氣和，「看他們逃難，有的揹著幼小的孩子，手牽著小孩子，大的還要跟著抱比較小的。總而言之，這樣攜家帶眷，一大家人在人潮中逃難，不知哪裡是終站，能停歇下來的地方」？逃難的路凶險未定，未來更不知何處能安身，期待大家共同發揮愛心，一起關懷逃離家園的難民，讓他們能身心安頓，健康平安。

    慈濟指出，根據聯合國統計，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，截至2月28日為止，五天來已經造成平民102人死亡、304人受傷，約50萬人逃離烏克蘭。慈濟指出，慈濟未來再視局勢發展，評估後續人道援助行動，期盼「唯有人心平靜和氣，這人禍才能平息。」。

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