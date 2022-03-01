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    首頁　>　花蓮縣

    花蓮第3鄉發防疫禮金！ 光復鄉民每人1000元

    去年豐濱鄉公所發一千元防疫禮金，隔壁的光復鄉代表會也要求鄉公所照辦，不過一直到本月下旬才要發出。（資料照，豐濱鄉公所提供）

    去年豐濱鄉公所發一千元防疫禮金，隔壁的光復鄉代表會也要求鄉公所照辦，不過一直到本月下旬才要發出。（資料照，豐濱鄉公所提供）

    2022/03/01 19:03

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣繼去年10月的豐濱鄉、今年1月秀林鄉發放防疫禮金，光復鄉今天也宣佈將於本月22日起分4天，發放設籍光復鄉的民眾每人1000元防疫禮金。鄉長林清水說，去年因鄉代表提案，因此經訂出自治條例、編預算，今確定發放計畫，希望補貼民眾因購買口罩等防疫物資所增加的開銷。

    光復鄉公所今宣佈禮金發放時間，預計在本月22日（二）、24日（四）及29日（二）、31日（四）發放防疫禮金，發放對象是去年6月30日前設籍光復鄉的民眾，且發放時也必須是在籍的狀態，每人發1000元，發放地點可參閱各家戶收到的通知單，不克領取者也可在5月31日前，持證件前往各村辦公室領取。

    光復鄉長林清水說，去年疫情發生後，包括秀林、豐濱都有發防疫津貼，許多民眾反應「希望光復鄉也可以發放」，為此光復鄉代表會去年也有代表提案，要求鄉公所也應比照辦理，因此鄉公所訂定「光復鄉因應特殊傳染性肺炎疫情振興經濟防疫禮金發放作業要點」，在今年1月送交鄉代會審議通過、送縣府備查後，再行編列預算。

    他說，公所估計，截至今年一月底，設籍光復鄉的民眾共有1萬2150人，發放禮金總經費1250萬元，加上50萬元的行政作業費用，總預算共1270萬元，經費來源是自籌款，預算案在上月11日的光復鄉代表會臨時會通過，今天決議將在22日起發放，希望補貼民眾購置防疫物資的費用。

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