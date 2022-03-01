今年數學A「史上最難」 花蓮女中2人拿滿級分

大學學測成績發布，花蓮區2人滿級分都在花蓮女中，王幸韻（左）目標台大一學系，江承穎則設定台大資工系。（記者花孟璟攝）

2022/03/01 16:37

〔記者花孟璟／花蓮報導〕111學年度學科能力測驗今天公佈成績，花蓮今年有2人滿級分，花蓮女中數理資優班王幸韻、江承穎克服被稱為「題目史上最難」的數學A，拿下國文、數學A、英語、自然4科滿分60分。江承穎認為，今年數學A題目有許多小小的陷阱，看題目需要更細心才可充分理解。

就讀花蓮最頂尖的花女數理資優班，2女生是全班、全校排第一、第二名，同時是感情要好的姊妹淘，遇到挫折會相互鼓舞打氣，讀書讀累了還會相約一起去打桌球，高中社團也都參加「推理研究社」，王幸韻是社長、江承穎當幹部，一起玩「狼人殺」等推理遊戲，得知自己是「花蓮唯二的滿級分」，也開心彼此擊掌！

王幸韻認為，數學其實很有趣，高二參加科展也是參加數學組、研究主題是三角函數。她說，這次數A題目雖有小陷阱，但閱讀素養好就有優勢；江承穎也說，題目確實有陷阱，但夠細心就會發現，充分理解題目才可順利答題。

王幸韻、江承穎都來自公教人員家庭，在校成績都保持全校一、二名。其中王幸韻學測「6科考好考滿」，除了社會科13級分，其餘5科全數滿分。王幸韻說，高中3年沒有補習，讀書方法也很平凡，寫完老師交待的作業，剩下時間就是複習，每晚11點就寢，生活規律，未來第一志向是就讀台大醫學系，希望成為救人的醫生。

高中階段對電腦程式設計產生興趣，江承穎說，深深覺得「電腦很好相處」，因為只要對電腦下正確指令、電腦就會自動完成工作「像是脾氣很好的朋友」，大學預計上台大資工系。她認為，電腦資訊再結合管理學，能發揮更強大的實力，未來希望多面向發展。

課業之外江承穎喜歡閱讀，她分享自己最近的閱讀書單，包括 史蒂芬‧柯維及西恩‧柯維的「高效能人士的七個習慣」、「原子習慣」，都是國外翻譯的自我成長類書籍。她說，自己每天會花20分鐘閱讀，每天看一點「心情會覺得很平靜」，每天都進步一點，長期累積會很可觀。

校長詹滿福說，今年是108課綱第一屆，花蓮女中開設多項課程，包括自然、人文、社會、藝術等各領域，也邀請東華、慈濟大學教授開課，帶學生探索及研究各個領域，在學測開花結果，自然組50級分以上24人、社會組50級分以上29人，表現亮麗！教務主任王宜誠說，今年數學A全國頂標10級分，花女的數學A頂標有11級分，高於全國，感謝數學老師在學測前幫學生開課補強，加強學生的數學理解及計算能力。

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