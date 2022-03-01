「新天堂樂園」停業 花蓮縣府：會要求依勞基法保護員工權益

台開集團旗下的台灣創新發展公司在花蓮打造「新天堂樂園」商場傳出暫停營運。（記者王錦義攝）

2022/03/01 14:03

〔記者王錦義／花蓮報導〕台開集團旗下的台灣創新發展公司在花蓮打造「新天堂樂園」商場傳出暫停營運，今天上午10點半並未開門，不過仍有員工跟廠商進入打包善後，員工擔心失業領不到薪水和資遣費，台開副董事長兼發言人吳子嘉說，目前是規劃委外櫃部份暫停2週，直營櫃部份就是結束營業，台開也會向政府提出權益保障相關措施；花蓮縣府社會處指出，會要求台開依照勞基法規定，保障勞工權益。

「新天堂樂園」商場屬於台灣創新發展公司員工約有50多人，其他委外廠商、外包等約150人，吳子嘉說，直營櫃的部份，員工會依照法律規定，可以尋求就業安定基金的自力救濟，而縣府也聯繫他們關於大量資遣的辦理；委外櫃部份，由於還涉及契約，台開先依契約協商暫停休業2週，未來模式還要進一步的協商討論。

吳子嘉說，依照勞基法的規定，大量資遣要60天前申請，現在還沒有提出申請，政府設有積欠工資墊償基金，可以保障勞工的預告期間工資跟資遣費；如糖朝、威秀影城等14間外櫃廠商部份，營運模式、合作內容都還在研究新的方法，爭取在2週後恢復營業，至於會不會轉讓？吳子嘉說，若要處分也是要在營運中的資產處分，價值才會最大。

縣府社會處針對新天堂樂園「停業」一事指出，縣府會依照勞基法，保護員工的權益；但是台開新天堂樂園至今仍未向縣府社會處勞資科遞交停業相關的大量解僱勞工報備案，處長陳加富說，將依勞基法規定，要求企業要在資遣員工60天前向縣府遞交「停業計畫」。

台開新天堂樂園於2018年12月25日開幕，打造全球最高的室內雙螺旋溜滑梯，邀請影城業者開設電影院，擁有亞洲第一座全雷射IMAX螢幕；一旁的貨櫃星巴克，因貨櫃屋造型爆紅，吸引不少遊客拍照，是花蓮的知名打卡景點，星巴克部份仍正常營業，但今天許多遊客不知道商場部份關閉，大門外也沒有任何暫停休業的告示。

台開集團旗下的台灣創新發展公司在花蓮打造「新天堂樂園」商場傳出暫停營運，今天沒有開門營業，但門口並沒有任何公告讓遊客撲空。（記者王錦義攝）

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