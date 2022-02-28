228紀念碑曾連8年遭噴漆破壞 花蓮關懷協會：盼記取歷史
花蓮縣二二八受難者97歲廖丙盛（中左二），與立委傅崐萁（中左一）、縣長徐榛蔚（中右一）、二二八關懷協會理事長鄭英賢（中右二）、二二八受難者家屬花蓮市長魏嘉賢（中右三）等人，共同敲響花蓮二二八和平鐘。（記者花孟璟攝）
〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年是二二八事件75週年，花蓮縣追思活動今在花蓮和平廣場舉辦。花蓮二二八關懷協會理事長鄭英賢回憶，花蓮20多年前成立二二八紀念碑時，連續7、8年被噴漆破壞，昨天也都還有朋友問，「都過那麼久，為什麼要紀念二二八」？他說，舉辦的目的正是希望把教育給下一代，不要讓歷史重蹈覆轍。
花蓮二二八關懷協會今天在花蓮美崙溪出海口旁的「花蓮和平廣場」，舉辦75週年追思活動，包括曾被憲兵捉去拷問的97歲受害老師廖丙盛、以及已故受難者羅時的妻女、受難者後輩花蓮市長魏嘉賢、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義等都與會，典禮由花蓮縣長徐榛蔚代表在紀念碑前獻花，並與立委傅崐萁及受難者廖丙盛夫婦，共同敲響二二八和平鐘聲！
花蓮二二八關懷協會理事長鄭英賢說，前一天有朋友問她，時間已經過那麼久，為什麼還要紀念二二八？鄭英賢說，當下他心中不快，可是他把情緒吞下去，回想75年前，有許多台灣的父親、台灣的母親為此傷心流淚流血，沒人可以理解，一直忍耐到1987年解嚴，社會才慢慢能接受討論二二八。
他說，花蓮的二二八協會遲至1996年成立，過程並不容易，隔年在花蓮市南濱公園設二二八紀念碑，但旁邊卻是廁所，令人情何以堪！他還記得紀念碑連續7、8年都遭人噴漆破壞，他和協會蔡淑姬小姐每年都要來刷洗紀念碑。他說，感謝立委傅崐萁在縣長任內協助遷移，把太平洋左岸、美崙溪出海口旁這一塊地點，留給二二八協會成立花蓮和平廣場。
「坦白說，許多縣市已慢慢不再舉辦二二八追思會，但花蓮仍然隆重舉辦」，鄭英賢說，二二八受害者並未要求什麼，唯一希望歷史不要被忘記，更要教育後代子孫，不讓歷史重蹈覆轍。
遠從台東到花蓮參加追思會，在銘傳大學教人權的林作賢也致詞說，這是他第一次公開談論自己的外婆是二二八受難者。他說，自己在英國留學的女兒林薇2年前用英文嗆爆世衛組織秘書長譚德塞，他覺得女兒這麼勇敢，可能因為「我們都有二二八受難家屬的血脈」。他說，值此烏東戰事的時刻，台灣人確實已退無可退，「再退就太平洋」，他在東部的土地一定會捍衛到最後一刻。