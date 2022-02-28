228紀念碑曾連8年遭噴漆破壞 花蓮關懷協會：盼記取歷史

花蓮縣二二八受難者97歲廖丙盛（中左二），與立委傅崐萁（中左一）、縣長徐榛蔚（中右一）、二二八關懷協會理事長鄭英賢（中右二）、二二八受難者家屬花蓮市長魏嘉賢（中右三）等人，共同敲響花蓮二二八和平鐘。（記者花孟璟攝）

2022/02/28 13:59

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年是二二八事件75週年，花蓮縣追思活動今在花蓮和平廣場舉辦。花蓮二二八關懷協會理事長鄭英賢回憶，花蓮20多年前成立二二八紀念碑時，連續7、8年被噴漆破壞，昨天也都還有朋友問，「都過那麼久，為什麼要紀念二二八」？他說，舉辦的目的正是希望把教育給下一代，不要讓歷史重蹈覆轍。

花蓮二二八關懷協會今天在花蓮美崙溪出海口旁的「花蓮和平廣場」，舉辦75週年追思活動，包括曾被憲兵捉去拷問的97歲受害老師廖丙盛、以及已故受難者羅時的妻女、受難者後輩花蓮市長魏嘉賢、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義等都與會，典禮由花蓮縣長徐榛蔚代表在紀念碑前獻花，並與立委傅崐萁及受難者廖丙盛夫婦，共同敲響二二八和平鐘聲！

花蓮二二八關懷協會理事長鄭英賢說，前一天有朋友問她，時間已經過那麼久，為什麼還要紀念二二八？鄭英賢說，當下他心中不快，可是他把情緒吞下去，回想75年前，有許多台灣的父親、台灣的母親為此傷心流淚流血，沒人可以理解，一直忍耐到1987年解嚴，社會才慢慢能接受討論二二八。

他說，花蓮的二二八協會遲至1996年成立，過程並不容易，隔年在花蓮市南濱公園設二二八紀念碑，但旁邊卻是廁所，令人情何以堪！他還記得紀念碑連續7、8年都遭人噴漆破壞，他和協會蔡淑姬小姐每年都要來刷洗紀念碑。他說，感謝立委傅崐萁在縣長任內協助遷移，把太平洋左岸、美崙溪出海口旁這一塊地點，留給二二八協會成立花蓮和平廣場。

「坦白說，許多縣市已慢慢不再舉辦二二八追思會，但花蓮仍然隆重舉辦」，鄭英賢說，二二八受害者並未要求什麼，唯一希望歷史不要被忘記，更要教育後代子孫，不讓歷史重蹈覆轍。

遠從台東到花蓮參加追思會，在銘傳大學教人權的林作賢也致詞說，這是他第一次公開談論自己的外婆是二二八受難者。他說，自己在英國留學的女兒林薇2年前用英文嗆爆世衛組織秘書長譚德塞，他覺得女兒這麼勇敢，可能因為「我們都有二二八受難家屬的血脈」。他說，值此烏東戰事的時刻，台灣人確實已退無可退，「再退就太平洋」，他在東部的土地一定會捍衛到最後一刻。

花蓮縣二二八關懷協會今天早上在花蓮縣和平廣場的二二八紀念碑前，舉辦75週年紀念音樂會。（記者花孟璟攝）

花蓮二二八受難者97歲廖丙盛老師夫婦，由花蓮縣長徐榛蔚牽手到花蓮和平廣場前，要敲響二二八和平鐘。（記者花孟璟攝）

行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義（右）、台東二二八受難者家屬林作賢（左）合影。林作賢說，女兒能在2年前嗆譚德塞，勇敢的行為「相信與身上流著二二八受難者血脈有關連」。（記者花孟璟攝）

花蓮縣舉辦二二八事件75週年紀念活動，花蓮縣長徐榛蔚代表獻花致意。（記者花孟璟攝）

花蓮二二八受難者97歲的廖丙盛夫婦參加二二八追思活動，接受現場民眾獻花。（花蓮縣政府提供）

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