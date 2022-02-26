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    綠鬣蜥入侵花蓮 捕獲近年首隻活體

    綠鬣蜥入侵花蓮，農業處與獵人捕獲近年首隻活體。（圖由綠鬣蜥移除獵人陽光福提供）

    綠鬣蜥入侵花蓮，農業處與獵人捕獲近年首隻活體。（圖由綠鬣蜥移除獵人陽光福提供）

    2022/02/26 10:08

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕外來物種綠鬣蜥氾濫，各縣市陸續現蹤且大量繁殖，花蓮縣過去僅被通報有零星個體但未曾捕獲，25日縣府獲報吉安七腳川溪疑有1隻綠鬣蜥，經派員並與吉安鄉小台東部落頭目陽光福合作捕捉後成功移除活體，後來自然死亡，農業處確認是花蓮近年首例。

    花蓮縣府農業處過去曾獲多次通報，有民眾在七腳川溪附近農地看見綠鬣蜥，派員在場「守株待兔」均未發現，研判是零星個體，躲藏於石縫中，因氣候、地緣限制，未有大舉入侵情況。

    保育與林政科今年2月25日再次獲報後，隨即派員趕往七腳川溪，與綠鬣蜥移除獵人、部落頭目陽光福主被動分進合擊，終於在大圳溝旁發現1隻活體，在手持捕網覆蓋下成功捕捉。

    農業處表示，這隻綠鬣蜥是花蓮近年捕獲到的首隻成體，屬成年雌性個體，過去幾年曾有發現零星個體，但未有野外族群，倘若已建立，將擬定移除計畫，控制族群數量並阻絕其分布擴散。

    花蓮縣府農業處長陳淑雯說，綠鬣蜥原產中南美洲，早年引進作為寵物飼養，近年逐漸溢出野外，因挖土習性恐損害農田或河堤，造成農業與生物安全威脅，亦破壞植被並排擠原生物種，影響本土生態，因此成為第一個以野生動物保育法公告為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」，目前飼養須登記備查，且未經主管機關同意不得繁殖。

    農業處建議民眾，由於台灣南部已氾濫成災，呼籲民眾若發現綠鬣蜥蹤影，請通報縣府由專人前往處理，切勿自行移除，以免遭咬傷或有不當捕捉等疑慮，也可避免干擾群聚個體促使移動擴散，增加防治工作難度。

    花蓮目前最嚴重的外來種仍是沙氏變色蜥，前年移除約4萬多隻，去年則移除5萬隻，政府加上民間力量極力防治，持續控制氾濫數量，避免對生態造成威脅。

    花蓮縣府在25日獲報吉安七腳川溪疑有1隻綠鬣蜥，經派員並與吉安鄉小台東部落頭目陽光福合作捕捉後成功移除活體，農業處確認是花蓮近年首例。 （圖由綠鬣蜥移除獵人陽光福提供）

    花蓮縣府在25日獲報吉安七腳川溪疑有1隻綠鬣蜥，經派員並與吉安鄉小台東部落頭目陽光福合作捕捉後成功移除活體，農業處確認是花蓮近年首例。 （圖由綠鬣蜥移除獵人陽光福提供）

    花蓮縣府農業處派員與綠鬣蜥移除獵人、部落頭目陽光福主被動分進合擊，終於在大圳溝旁發現1隻活體，在手持捕網覆蓋下成功捕捉。 （圖由綠鬣蜥移除獵人陽光福提供）

    花蓮縣府農業處派員與綠鬣蜥移除獵人、部落頭目陽光福主被動分進合擊，終於在大圳溝旁發現1隻活體，在手持捕網覆蓋下成功捕捉。 （圖由綠鬣蜥移除獵人陽光福提供）

    花蓮25日捕獲近年首隻綠鬣蜥活體，屬成年雌性個體。（圖由花蓮縣府農業處提供）

    花蓮25日捕獲近年首隻綠鬣蜥活體，屬成年雌性個體。（圖由花蓮縣府農業處提供）

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