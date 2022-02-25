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    首頁　>　花蓮縣

    花蓮打造5G教室 供師生虛擬共學

    花蓮縣政府教育處智慧教育中心今發表啟用「虛擬攝影棚」及「5G示範教室」，師生未來不再侷限傳統教室，可利用科技裝置於虛擬場景中共學。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣政府教育處智慧教育中心今發表啟用「虛擬攝影棚」及「5G示範教室」，師生未來不再侷限傳統教室，可利用科技裝置於虛擬場景中共學。（記者王峻祺攝）

    2022/02/25 17:24

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣政府教育處智慧教育中心今發表啟用「虛擬攝影棚」及「5G示範教室」，師生未來不再侷限傳統教室，可利用科技裝置於虛擬場景中共學，透過3D物件、動畫及多媒體呈現方式，讓學習更生動多元，強化課堂雙向互動。

    花蓮縣智慧教育中心建置「5G示範教室」，設置智慧路燈、智慧自駕、智慧充電等應用裝置，供學生及民眾體驗，並導入VR互動軟體「Surrealm遠距共學平台」，藉由VR科技設備，讓師生化身虛擬世界的角色共享虛擬課程。

    另外在「虛擬攝影棚」中，也配置多元化的轉播錄製器材設備，並導入結合虛擬實境與AI的「動態捕捉系統」，師生可透過虛擬人物模擬互動，設置不同教學情境，提供更多元的課程內容。

    教育智慧中心主任許壽亮說，當師生對於教材客製化有需求及想法時，「虛擬攝影棚」完善的環境設備，可充分擔任專屬數位課程開發的最佳場域，目前開放民眾及學校申請體驗。

    協助建置5G設備環境的遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵說，虛擬教室藉由5G建立虛擬教育的一個共享平台，除趕上元宇宙熱門話題，讓虛擬與現實世界可以即時互動、連通，也供學生有機會在這樣的環境中，利用相關設備來上課。

    花蓮縣智慧教育中心建置「5G示範教室」，並導入VR互動軟體「Surrealm遠距共學平台」，藉由VR科技設備，讓師生化身虛擬世界的角色共享虛擬課程。 （記者王峻祺攝）

    花蓮縣智慧教育中心建置「5G示範教室」，並導入VR互動軟體「Surrealm遠距共學平台」，藉由VR科技設備，讓師生化身虛擬世界的角色共享虛擬課程。 （記者王峻祺攝）

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