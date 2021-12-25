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    首頁　>　花蓮縣

    花蓮6天跨年演唱會明登場 入場須實聯制全程戴口罩

    花蓮縣太平洋觀光節跨年演唱會明（26日）在東大門廣場登場，1連6天活動，民眾入場時均須進行簡訊實聯制且全程佩戴口罩、禁止飲食。圖為2020跨年現場。（花蓮縣政府提供）

    花蓮縣太平洋觀光節跨年演唱會明（26日）在東大門廣場登場，1連6天活動，民眾入場時均須進行簡訊實聯制且全程佩戴口罩、禁止飲食。圖為2020跨年現場。（花蓮縣政府提供）

    2021/12/25 15:17

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣太平洋觀光節跨年演唱會明（26日）在東大門廣場登場，1連6天晚會活動，民眾入場時均須進行簡訊實聯制且全程佩戴口罩、禁止飲食，4個管制入口將設紅外線熱像儀量測體溫。

    花蓮縣府觀光處長張志翔說，26日起東大門廣場將1連6天舉辦跨年演唱活動，6晚共計有「饒炸花蓮！狼人殺偶像」、「紅人榜巨星之夜」、「回味民歌經典之夜」、「全民星天籟之夜」、「音浪來襲美聲之夜」、「全台最強跨年夜」等主題。

    他說，每日還會安排雙壓軸巨星演出，包括周湯豪、畢書盡、盧廣仲、動力火車、玖壹壹及蕭煌奇等超過60組藝人、團體登台，羅志祥更在家鄉花蓮獻上復出秀，號召全台歌迷嗨翻花蓮，其中26日、30日及31日加碼施放璀璨煙火星空秀。

    張志翔說，因應中央流行疫情指揮中心防疫措施，入場民眾要進行簡訊實聯制且全程佩戴口罩，中山路、重慶路等4個管制入口，皆設有紅外線熱像儀量測體溫，現場除補充水分外，禁止飲食並不設置飲食區。一旁東大門夜市6個出入口則會放置紅外線熱像儀、消毒門等設施，活動現場周邊道路，將從下午5時起實施交通管制，籲請民眾配合。

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