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    首頁　>　花蓮縣

    花蓮兄弟檔研發5G即時翻譯系統 獲美國智慧城市創新獎

    聲麥無線執行長彭德新（前排中）等7家創新業者，獲科技部與國發會推薦CES參展。（聲麥無線執行長彭德新提供）

    聲麥無線執行長彭德新（前排中）等7家創新業者，獲科技部與國發會推薦CES參展。（聲麥無線執行長彭德新提供）

    2021/12/24 16:42

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕來自花蓮的彭德新、彭德元兄弟檔，歷時2年多研發一套 AI人工智慧結合5G高速通訊技術的即時翻譯系統，透過5G即時語音翻譯僅花2秒多，對比人工翻譯約快5倍，榮獲美國智慧城市創新獎。

    美國消費者技術協會（Consumer Technology Association, CTA）公佈今年CES美國消費性電子展（Consumer Electronics Show）創新獎得獎名單，並預計將在明年1月5日至8日在美國內華達州拉斯韋加斯以線上和實體方式舉行科技盛會。

    針對CES盛會，台灣科技部、經濟部及國家發展委員會合作，嚴選出100家科技新創團隊參與，其中7家獲推薦參展，包括來自花蓮彭德新、彭德元兄弟檔，他們創立VM-Fi 聲麥無線，研發5G即時AI語音翻譯解決方案（Smart 5G Blazing Fast AI Speech Translation System），並榮獲CES2022智慧城市創新獎。

    聲麥無線執行長彭德新說，系統透過5G即時AI語音翻譯僅花2秒多，對比人工翻譯10多秒還快5倍，高速即時的語音傳譯服務，能讓台上1人即講、台下百人即聽的即時語音轉譯，實現語言無障礙的智慧城市生活。

    他說，這套AI即時語音翻譯服務，已先於上月在台北南港展覽200人全日英文論壇啟用，隨後也於台北101的通訊大賽頒獎典禮中使用，在明年到美國參展前提前在台灣亮相。

    聲麥無線執行長彭德新（左）現場示範5G即時翻譯服務。（聲麥無線執行長彭德新提供）

    聲麥無線執行長彭德新（左）現場示範5G即時翻譯服務。（聲麥無線執行長彭德新提供）

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