最美臨海汽車充電站啟用 位在花蓮海上古道旁

位在花蓮豐濱鄉親不知子海上古道旁的汽車充電站，坐擁視野超好景致，被譽為是全台最美的臨海汽車充電站。（花蓮豐濱鄉公所提供）

2021/12/24 15:17

〔記者王峻祺／花蓮報導〕設置在海上懸崖的花蓮縣豐濱鄉「親不知子海上古道」，具180度環繞海景視野，就連天后蔡依林Jolin也慕名朝聖，鄉公所趕在跨年前夕啟用停車場內的電動汽車充電樁，盼吸引智慧電動載具族群造訪，因地點背山面海能暸望無敵海景，被民眾譽為是全台最美的臨海汽車充電站。

隨著電動車普及化，花蓮豐濱鄉公所今年與EVOASIS（源點科技）合作，增設鄉內充電站，分別在海上古道及鄉公所停車場等公有設施設立各1支汽車充電樁，2地距離約10公里，車程僅10多分鐘，方便電動車主走台11線花東海岸公路時，也能安心充電再上路。

其中位在海上古道旁的充電站，因臨海坐擁視野超好景致，眼前就是一片毫無遮蔽物的夢幻海景，民眾等候充電期間，還可體驗古道，漫步環繞山壁而建的玻璃棧道，感受腳下驚滔駭浪的震撼。

豐濱鄉長江莉婷說，目前花東海岸旅遊汽車充電樁，多數設置在飯店或民宿，並無在公有設施上裝設充電樁，為推廣豐濱海岸線電動車旅遊，讓車主更加便利且暢行無阻，首次與業者合作設置2處作為示範點，尤其是海上古道充電樁，被譽為是「最美麗海邊充電站」。

她說，未來充電樁示範點若使用率高，會持續在各公所管理景點裝設，讓遊客在旅途過程「不斷電」，擁有滿滿電量，「與其讓100萬人只來1次，不如讓1萬人想來100次」，並透過打造智慧電動載具（電動車、電動機車）的友善環境，以「FENGBIN」品牌力聚焦地方特色或獨特價值來行銷原鄉，吸引人潮來訪，增進地方經濟。

豐濱鄉公所與EVOASIS（源點科技）合作的充電站充電樁，規格屬通用型，設備可支援多廠牌電動車充電，包括TESLA（自備轉接頭）、奧迪、現代、賓士、保時捷、JAGUAR、BMW、福斯、現代、KIA、Volvo等廠牌。

隨著電動車普及化，花蓮豐濱鄉公所今年與EVOASIS（源點科技）合作，增設鄉內充電站，在海上古道公有設施停車場設立1支汽車充電樁。（花蓮豐濱鄉公所提供）

花蓮豐濱鄉公有設施電動汽車充電樁使用說明看板。（花蓮豐濱鄉公所提供）

花蓮豐濱鄉設置電動汽車充電樁的手機操作介面。（花蓮豐濱鄉公所提供）

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