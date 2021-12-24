羅志祥花蓮跨年復出惹議 縣府：支持家人再站起來

花蓮太平洋觀光節公布群星陣容，久違舞台的亞洲舞王羅志祥，將在跨年夜獨家坐鎮花蓮，但有家長提出反對，認為昔日遭爆私生活不檢點的事情，恐會影響青少年價值觀。（花蓮縣府提供）

2021/12/24 12:06

〔記者王峻祺／花蓮報導〕藝人王力宏人設崩壞延燒，波及即將返鄉花蓮在跨年演唱會復出的羅志祥，有家長向民進黨花蓮縣黨部及部分議員陳情，認為同樣被爆出私生活不檢的羅志祥若登台，恐會影響青少年價值觀。對此，花蓮縣政府觀光處長張志翔今回應，支持家人在花蓮出發，有再站起來的力量。

無黨籍花蓮縣議員楊華美23日在議會指出，有民眾陳情，跨年請到羅志祥表演可能影響青少年價值觀，但民眾去電縣府，卻得到「名單是電視台決定」回應，要求縣府應把關。

「阿公，若花蓮王請王力宏來更好，新聞會更大！」民進黨籍花蓮縣議員莊枝財今也在縣議會臨時會中指出，邀請羅志祥確實觀感不好，影響花蓮形象，黨部電話被打爆抗議，還指責監督不周，這樣攸關形象問題，連自己孫女都知道，不解縣府為何還要堅持邀請，並推託名單是廠商決定！

不過，國民黨籍縣議員李秋旺當場回嗆「人非聖賢，孰能無過」，一度與莊枝財爆發口角，議長張峻及眾議員見狀立刻緩頰。李秋旺隨後發言表示，身為民意代表該有教育責任，羅志祥犯錯並付出代價，沒必要「繼續追殺」，反而要給他站起來的機會，教育孩子「有過能改」才是重點。

針對羅志祥復出一事，陳姓家長認為「音樂歸音樂，專業歸專業」，難道中央官員被媒體爆出外遇生子都有下台負責嗎？還不是以尊重專業、私生活不便評論等理由平息；台灣是個多元包容社會，若有媽媽「沒辦法接受小孩去看羅志祥演出」，就請管好自己的小孩，不要剝奪其他孩子欣賞音樂的權利。

「家鄉是永遠的避風港，提供支持力量！」花蓮縣府觀光處長張志翔今回應，人生路上大家都會犯一些錯，羅志祥這段時間自我反省、沉潛很久，沒有參加過商演，現在準備差不多，希望在家鄉重新出發，花蓮是他的家鄉，「我們支持家人」讓他在花蓮出發，能有再站起來的力量，希望議員也可用這樣的心情給予支持。

花蓮縣政府太平洋觀光節宣傳旗幟高掛街頭，跨年演唱會羅志祥被放在最顯眼位置壓軸，但有民眾陳情，跨年請羅志祥表演可能影響青少年價值觀。（記者王峻祺攝）

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