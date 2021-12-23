獨家》「騰雲二型」無人機第2架亮相 電戰及偵察功能提升

中科院大型無人機「騰雲二型」二號連日來低調亮相，外觀、構型和一型明顯不同。（記者游太郎攝）

2021/12/23 10:43

〔記者游太郎／花蓮報導〕中山科學研究院積極研發的「騰雲二型」無人機，第2架原型機低調亮相，連日來密集於空軍佳山基地測試，和第1架相較，除了外觀、構型微調外，在電子偵察、干擾及掛彈方面等性能已明顯提升，預估今年可望完作作戰測評，明年投入量產。

中科院「騰雲二型」無人機原訂今年底完成作戰測評，但自今年9月初測試場地由空軍志航基地移往更機密的佳山基地後，「騰雲二型」一號機連番測試後，性能仍離空軍的需求有一段距離，但十月份經評估後，再以「構型改變」為由，向國防部申請延長研發期程一至兩年獲准，構型改變的二號機連日來密集試飛，還特地在機身上漆上國旗及中科院等相關字樣，外型顯得更流暢、亮眼。

據指出，「騰雲二型」二號機和一型機相較，除了發動機仍為與美軍MQ-9「死神」無人偵察機相同的TPE331型渦槳發動機外，外觀上包括機背上的各型天線構型改變、數量增加，並換裝新的起落架，較一號機更顯粗壯，未來將可掛載各型武器，因此二號機可說是完全「脫胎換骨」。

中科院研發的一代「騰雲」無人機，今年2月18日傍晚於台東活水湖墜毀後，迄今未見升空進行測試，中科院為了保密起見，將原來起降測試場地改為較隱密的花蓮佳山基地，測評的機種以二代機為主，「騰雲二型」二號機滑出機堡測試時，佳山基地周圍均加強警戒，連中科院人員也出來站崗，相當隱密、低調。

這架編號MU1812的「騰雲二型」無人機二號機，機上噴有國旗、「國家中山科學研究院」、「NCSIST ASRD」英文字樣、無人機圖案，機身上的1812數字圖案，也由1811時在尾翼、低調，改成放大置放於機身中央，兩架的塗裝大不相同。

中科院共製造4架「騰雲」無人機，2架為第一代舊構型，於2016年研製，2架則為新型，2018年開始研發，新型機的引擎直接向美方採購。

中科院公開「騰雲無人機」性能時說明，將具有日／夜間空中影像監視偵察、電子參數偵蒐、電子干擾、氣象觀測及空中中繼等任務功能。

「騰雲二型」一號原型機。（記者游太郎攝）

「騰雲二型」二號機升空測試性能。（記者游太郎攝）

無人機「騰雲二型」二號機飛行性能已明顯提升。（記者游太郎攝）

「騰雲二型」無人機連日來於花蓮空域密集測試性能。（記者游太郎攝）

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