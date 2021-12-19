認識百年太魯閣遷徙史 花蓮秀林小學生前進大禮部落

秀林鄉三棧國小今年規劃「太魯閣百年遷徙史」課程，上週五、六二天探訪秀林鄉大禮部落，在大禮部落禮拜堂前合影留念。（三棧國小提供）

2021/12/19 20:11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉三棧村的太魯閣族布拉旦部落，族人是從南投祖居地翻過中央山脈之後，住在三棧溪上游山區，因為日本集團移住政策才搬到平地的三棧村。三棧國小今年規劃太魯閣族百年遷徙史主題課程，除了找古道專家來上課，中高年級學生8人也由師長陪同踏查太魯閣國家公園大禮部落，也讓孩子體會在山上的生活，想像祖先的過往。

三棧國小包括高年級6位、中年級2位學生，上週五、週六安排前往立霧溪左岸山區的赫赫斯部落（大禮），循著陡峭的得卡倫步道上山，這裡沒有公路可抵達，要上山得爬山2、3個小時，物資則倚靠「流籠」運送，這裡看不到台電的電線桿，族人長年過著沒有電的「黑暗部落」生活，幾年前才有民間志工協助安裝太陽能板，終於讓部落晚上可以不用靠柴油發電，近年發展健行觀光，吸引許多遊客來訪。

8個小朋友在校長張炳仁、教導主任方亞馨等6位教職員及2嚮導陪同下，孩子們第一次登山，暫時拋開手機，由部落族人引領探訪大禮部落的禮拜堂、廢棄的警察派出所，並安排獵人生活體驗，張開感官聆聽山羌、飛鼠的聲音，感受山林生活的一切！

教導主任方亞馨說，這學期9月開始，三棧國小啟動校本位課程「太魯閣族百年遷徒史-紋山紋面峽谷情」，系列課程不僅有安排教師研習，也請到太魯閣歷史古道專家金尚德老師到學校上課，不僅綜觀整個太魯閣族遷移到東部的歷史之外，更聚焦在三棧村布拉旦部落的遷徙史，讓小朋友知道三棧的太魯閣族人是如何越過中央山脈，在三棧溪上游建立論外、洛韶、達奧拉斯、布拉旦等舊部落，知道自己的根源。

校長張炳仁說，在實際爬山之前，學生們上週在校園舉辦課程發表會，孩子們輪番上台報告，把太魯閣族的歷史和遷移故事說給受邀的家長和其他小朋友聽，家長都非常感動，還有家長說「下次有課程他們也想參加」！

方亞馨說，這次課程先讓孩子有基礎的登山經驗後，下學期將安排與部落族人上山，探訪布拉旦部落在山上的遺址聚落，回到那裡與祖先的靈魂連結在一起，知道自己從哪裡來、認識早期族人的生活文化、祖先的故事，成為真正的太魯閣族人，也將文化代代相傳。

秀林鄉三棧國小學生攀越岩石和爬滿樹根的陡峭山路，前往大禮部落。（三棧國小提供）

大禮部落教堂曾是村民最重要的信仰中心。（三棧國小提供）

一進入大禮部落會先看到一棟水泥建築「大禮派出所」，也是日治時期的駐在所地點，三棧國小師生在此聽族人講部落故事及早期伐木的生活。（三棧國小提供）

秀林鄉大禮部落每年春天盛產高山箭筍，三棧國小學童也來到大禮部落族人的箭筍園，了解山區農民產業經濟生活。（三棧國小提供）

秀林鄉三棧國小學生晚上戴頭燈、手電筒，在森林中辨識動物的痕跡，學習獵人智慧。（三棧國小提供）

秀林鄉三棧國小學童老師在17日晚上由部落族人帶領，晚上在大禮附近的山林遊走，聽飛鼠和青蛙的聲音。（三棧國小提供）

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