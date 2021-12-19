超神秘地址！報案老是「等無警察」 花蓮縣民：每次都說找不到

光復鄉葉姓民眾投訴，上次2019年報案，光復分駐所警方曾到過報案住址，但之後所長調走，昨再度報案「警察照樣找不到地址」，質疑警方瀆職。（資料照）

2021/12/19 17:09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕打110向警方報案，還報了門牌地址，有花蓮縣民在家枯等40分鐘，卻遲遲未見警察出現！光復鄉民葉先生憤向本報投訴說，因發現有人持獵槍在住家附近出現立即報案，痛批人民保母還會「找不到地址」，等警察來，歹徒早跑了，怒批警察「瀆職」。警方表示，相同狀況歷年來已投訴多次，將通令加強再教育，要求熟悉勤區、並註記特殊地址。

扯...打110報案40分鐘後「等無警察」

花蓮光復鄉葉姓民眾投訴，昨晚間8點有歹徒持獵槍在他位於光復鄉馬錫山工寮出現，由於最近是檳榔產季，怕檳榔財物被劫試圖阻擋未果，擔心自己人身安全，立刻打110報案，並向警方報地址「光復鄉民治街」的門牌地址，但報案後他等候長達40分鐘、質疑「持槍歹徒都跑掉了」警察還沒來？

投訴民眾說，往年發生過多起檳榔竊案，他近幾年打110報案多次，都被警察回報「找不到位置」，上一次報案是2019年，警察經人帶路有到報案地址，但事後警方竟然沒有建檔，昨天再報案「警察照樣找不到地址」，他質疑警方瀆職，萬一是命案誰要負責？且工寮有民政系統發的門牌，警方沒有理由找不到，連自己勤區都不熟，質疑警局螺絲鬆了。

分局長：前任所長去過卻未將地址建檔

針對報案人投訴，報案後等了40分鐘「等無警察來」，花蓮縣警局表示，將要求各警分局、派出所務必熟悉勤區；鳳林警分局長簡龍宏也說，他9月調到花蓮，昨得知此案已歷任多位分局長，每次報案都因找不到地址被投訴。他說，照理只要是民眾報案，都必須要到現場處理。

他說，光復分駐所昨晚有接到110報案，由於找不到地址，也有再電話與報案人聯絡，稍晚報案人也自行到派出所報案進行筆錄；針對投訴民眾指控，上次報案時光復分駐所前任林姓所長已去過該地址，卻未將地址建檔，轉調後也未交接給新任所長，簡龍宏說，明天週一將通令加強再教育，要求各分駐所熟悉勤區並註記特殊地址，以保障民眾生命財產安全。

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