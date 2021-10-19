花蓮狗貓躍動園區12月開幕 縣府：收容上限350隻

位於花蓮鳳林鎮的「花蓮縣狗貓躍動園區」已經在今年中落成，可收容350隻狗狗，目前正在趕辦正式驗收，完成後將進行設備及動物遷移作業。（記者花孟璟攝）

2021/10/19 20:40

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣農業處遷移公立動物收容所，獲得中央補助1.3億元，在鳳林鎮興建「花蓮狗貓躍動園區」，但附近民眾反應，已經在年中完工的園區，迄今沒有動物搬入，對此農業處表示，上週五已拿到使用執照，預計11月下旬陸續將犬隻搬遷到新收容所，12月會有開幕活動。

位於吉安鄉的花蓮縣流浪動物中途之家空間不足，收容量僅100頭，加上土地為河川行水區及保安用地，縣府另謀遷移，終於在2019年5月，鳳林鎮林榮里的0.88公頃土地動工新建公立動物收容所，命名「狗貓躍動園區」，收容面積約600坪，收容量也提高至350頭，已於今年中完工。

惟驗收過程發現多項缺失需要改善，又卡到疫情，造成進程緩慢。縣府動物防疫所長周黃得榮說，上週五已取得使用執照，目前加速申請水電、趕辦正式驗收，預計11月啟動搬遷前置作業，包括吉安流浪動物之家將公告不對外開放、暫停領養系統，待設備及人力妥善，犬隻也將在11月下旬陸續搬遷到新收容所，並於12月舉辦開幕活動。

縣農業處長吳昆儒說，新園區也設置接待及教育區，有2間大階梯教室可供辦理動物保護課程，也將台九線入口起設置指示牌，歡迎參觀民眾認識動物的收容環境，此外也與動保團體合作召募志工，共同為花蓮的動保工作盡心力。

周黃得榮說，依農委會2020年估算，花蓮縣內約有5975隻遊蕩犬，然而，花蓮雖然將啟用新的公立收容所，但是「收容所空間再怎麼大，也不可能把所有的浪浪都抓起來長期安置」。

他說，為源頭減少數量，防疫所執行TNR計畫，將遊蕩犬隻捕捉（Trap）後進行絕育（Neuter），最後回放（Return）原地點，已沒有繁殖能力的狗狗就不會再增加數量，藉時間慢慢減少浪浪的數量。因此未來園區350個收容空間，也將騰出100個位子來收容絕育手術後恢復期的犬隻。

針對花蓮屢有遊蕩犬隻攻擊人畜事件，周黃得榮說，曾發生問題犬被誘捕後，有飼主跳出來反映「抓到他的狗」，但領回後仍放任狗在外「趴趴造」，最後又多次因民眾陳情、屢被清潔隊誘捕，不斷重複，因此縣府已開始落實法規，要求飼主領回前必須完成寵物登記以善盡飼主責任，如有違規也將依動物保護法開罰。他說，動保工作面臨許多壓力，也是動保人員流動率大的原因，「動物保護工作希望得到各界支持」。

花蓮縣狗貓躍動園區現場工程告示牌顯示，本來應該是今年一月完工，不過截至4月才完成90%，後續驗收等程序也受到疫情影響。（記者花孟璟攝）

許多人習慣養狗卻不把狗綁起來，使得鄉下地區經常有狗追車追人，造成險象環生，肇事狗「被捕」後，縣府已開始要求落實飼主善盡責任，並須完成寵物登記。犬隻示意圖，與本新聞無關。（記者花孟璟攝）

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