綠營花蓮縣議員莊枝財不選了 宣布交由市代胡仁順接棒

民進黨籍花蓮縣議員莊枝財（前排左2），今宣布傳承政治薪火，2022年不再參選縣議員，將交棒給花蓮市民代表胡仁順（前排中），並另薦舉一批年輕世代，預告明年底選戰提前開打。 （記者王峻祺攝）

2021/10/19 12:17

〔記者王峻祺／花蓮報導〕問政犀利、砲火猛烈的民進黨籍花蓮縣議員莊枝財，從政近30年，今宣布傳承政治薪火，2022年不再參選縣議員，將交棒給花蓮市民代表胡仁順，並另薦舉一批年輕世代，預告明年底選戰提前開打。

在現任立委傅崐萁時任花蓮縣長執政時期，立場鮮明有著「反傅大將」之稱的莊枝財，就是將傅崐萁由「花蓮王」晉升為「花蓮皇」的始祖，4屆議員致力監督縣政，並著重縣內教育，不僅促成各級學校家長會制度化，還讓教師遴選統一回歸教育處，消彌人事弊病。

今年68歲的莊枝財，顧及氣胸等身體因素，加上要讓年輕世代提前準備，今召開記者會宣布退居幕後，政治薪火將交棒給子弟兵，由現任花蓮市代胡仁順投入2022年縣議員選舉。他說，回顧2屆市代、4屆議員政治生涯，少壯民代已成老將，感謝過去選民提攜愛護，是時候交棒傳承給新世代。

「美好的仗已經打過！」莊枝財說，第19屆花蓮縣議員任期屆滿後不再參選，代表民意、監督縣政工作將由胡仁順接棒，期望鄉親多多支持，剩餘任期「選民服務不打烊、監督縣政不打折」，未來會全力投入壯大民進黨基層，輔佐新秀打拚。

胡仁順說，將承襲議員莊枝財的政治工作價值和信念，投入明年縣議員選舉，也期望帶領新一批優秀年輕人，加入地方政治，展現團結且充滿希望的新氣象，讓民進黨在花蓮繼續向前行。

今日由莊枝財力薦的民進黨年輕世代，包括現任花蓮市民代表謝豪杰、立委范雲花蓮辦公室副主任王格致、民進黨花蓮縣黨部專員林巾文、花蓮縣屠宰公會理事長莊承昱、新秀林資彬、立委伍麗華花蓮辦公室主任高維寧、美琴之友協會總幹事田珍綺、歐桑美食創辦人歐彥志及縣議員張美慧助理張亦，其中張亦年僅24歲。均預計投入明年地方選舉，待11月14日民進黨召開全代會後，由黨部對外公布布局名單。

莊枝財在2011年被控涉入LED路燈採購弊案，2016年與多名議員遭法院判刑，其中他一審判決7年6個月，目前官司仍上訴爭取清白中。第19屆縣議員選舉，因6連霸議員、前民進黨議會黨團總召施金樹涉LED弊案入獄，莊以「落選頭」依法遞補。

民進黨籍花蓮縣議員莊枝財今召開記者會宣布將退居幕後並傳承後輩，同黨籍縣議員黃振富送上一對羅馬花柱祝賀。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法