綠營花蓮縣議員莊枝財不選了 宣布交由市代胡仁順接棒
〔記者王峻祺／花蓮報導〕問政犀利、砲火猛烈的民進黨籍花蓮縣議員莊枝財，從政近30年，今宣布傳承政治薪火，2022年不再參選縣議員，將交棒給花蓮市民代表胡仁順，並另薦舉一批年輕世代，預告明年底選戰提前開打。
在現任立委傅崐萁時任花蓮縣長執政時期，立場鮮明有著「反傅大將」之稱的莊枝財，就是將傅崐萁由「花蓮王」晉升為「花蓮皇」的始祖，4屆議員致力監督縣政，並著重縣內教育，不僅促成各級學校家長會制度化，還讓教師遴選統一回歸教育處，消彌人事弊病。
今年68歲的莊枝財，顧及氣胸等身體因素，加上要讓年輕世代提前準備，今召開記者會宣布退居幕後，政治薪火將交棒給子弟兵，由現任花蓮市代胡仁順投入2022年縣議員選舉。他說，回顧2屆市代、4屆議員政治生涯，少壯民代已成老將，感謝過去選民提攜愛護，是時候交棒傳承給新世代。
「美好的仗已經打過！」莊枝財說，第19屆花蓮縣議員任期屆滿後不再參選，代表民意、監督縣政工作將由胡仁順接棒，期望鄉親多多支持，剩餘任期「選民服務不打烊、監督縣政不打折」，未來會全力投入壯大民進黨基層，輔佐新秀打拚。
胡仁順說，將承襲議員莊枝財的政治工作價值和信念，投入明年縣議員選舉，也期望帶領新一批優秀年輕人，加入地方政治，展現團結且充滿希望的新氣象，讓民進黨在花蓮繼續向前行。
今日由莊枝財力薦的民進黨年輕世代，包括現任花蓮市民代表謝豪杰、立委范雲花蓮辦公室副主任王格致、民進黨花蓮縣黨部專員林巾文、花蓮縣屠宰公會理事長莊承昱、新秀林資彬、立委伍麗華花蓮辦公室主任高維寧、美琴之友協會總幹事田珍綺、歐桑美食創辦人歐彥志及縣議員張美慧助理張亦，其中張亦年僅24歲。均預計投入明年地方選舉，待11月14日民進黨召開全代會後，由黨部對外公布布局名單。
莊枝財在2011年被控涉入LED路燈採購弊案，2016年與多名議員遭法院判刑，其中他一審判決7年6個月，目前官司仍上訴爭取清白中。第19屆縣議員選舉，因6連霸議員、前民進黨議會黨團總召施金樹涉LED弊案入獄，莊以「落選頭」依法遞補。