呈現花蓮日出香榭大道傾斜地景 空間藝術節召喚「日出未來河」

花蓮日出大道斜坡度約6%到9%，在下月的花蓮空間藝術節中，將有藝術家使用螢光膠帶貼紙呈現發光的斜坡道，引起民眾一起討論。（記者花孟璟攝）

2021/10/18 21:14

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣政府斥資5億元把花蓮紅毛溪加蓋，用大理石造「日出香榭大道」，路面卻朝兩側住家傾斜「坡度約在6%至9%」，日前受颱風環流影響，周邊住家也一度淹水；花蓮縣政府預計11月舉辦花蓮城市空間藝術節，藝術總監林昆穎說，藝術節透過藝術來提問及回答，希望花蓮成為一個「看得見交流」的藝術節、形塑有共識的城市。

今年邁入第2屆的花蓮城市空間藝術節，下月19日至21日將在花蓮市、壽豐鄉舉行，主辦的花蓮縣府邀請2021台灣文博會總策展人藝術家林昆穎擔任藝術總監，以「溫花蓮」為主題，場地以日出香榭大道「日出未來河」為軸心，兩端是花蓮南濱公園日出廣場、花蓮文創園區，都將登場多項大型藝術活動；主題日出未來河共16組藝術家、30多個週邊店家參與「8道城市提問」等活動，邀請民眾共同加入。

藝術總監林昆穎說，自己也是花蓮子弟，身為返鄉遊子，對花蓮也有許多問題想問，想知道花蓮這片土地為什麼長成現在的樣子，比如從日本時代就有的溝上人家，現在是棋盤格大道，花蓮人心中有期待也有爭議，藝術節將以「8道提問」轉化而成的跨域藝術作品呈現。

他說，其中一道問題「大道你要帶我去哪裡」，由藝術家謝佑承、王中原創作「校準：路徑」，以螢光膠帶貼紙呈現道路斜度的地景，在夜晚會發光，透過藝術引發大家討論，甚至包括「未來的未來，它有沒有可能回到一條河、一個親水公園」？希望透過眾聲呼喊出一個水到渠成的未來樣貌。他認為，藝術節的本身是中性的，正面我們召喚出來、負面的部份也不會忘記，「萬一淹水也是深刻的經驗，因為它就在你的家」。

其他包括曾令理「這原是一條河」，將在日出大道上製造出霧氣朦朧，讓觀眾回想起大道下方還有一條伴隨花蓮人長大的河流；賈茜茹「家族」則用二手家具拼庄成架高的客廳、長桌，呈現溝上人家、古蹟福住橋的意象；林清盛、陶維均「花式提問」則以一環扣一環的連續問與答，邀現場民眾一起加入提問及回答，呈現多元匯聚的花蓮聲音。

縣府表示，開幕活動將在11月20、21日清晨5點，邀請部落劇會所、原舞者、冉而山劇場、阿努、DJ汝妮演出，一起迎接魔幻的日出時刻；藝術節也將拉到壽豐鄉豐田社區，與參加民眾大玩「真人RPG」闖關，一起經歷返鄉青農遭遇的問題及挑戰。

花蓮城市空間藝術節下月登場，其中藝術家曾令理作品「這原是一條河」，用機器製造、重現水霧朦朧的場景，召喚出花蓮人有關紅毛溪的回憶。（花蓮縣政府提供）

花蓮城市空間藝術節將由原舞者等團體在南濱公園海邊，呈現日出儀式的開幕典禮。（花蓮縣政府提供）

花蓮城市空間藝術節主題「溫花蓮」，邀請2021台灣文博會總策展人藝術家林昆穎（左二）擔任藝術總監，花蓮縣長徐榛蔚（右）邀請遊客一起來體驗花蓮城市之美。（記者花孟璟攝）

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