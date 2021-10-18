找前男友訴苦 花蓮女慘遭毆打致死

花蓮縣45歲瑟姓男子與前女友陳姓女子喝酒後起爭執，瑟男出手把陳女毆打致死遭吉安警方逮捕移送法辦。（吉安警分局提供）

2021/10/18 11:26

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣陳姓女子11日到男友家中飲酒，兩人一言不合起了口角，陳女憤而離去到瑟姓前男友家中訴苦，未料2人也發生衝突，瑟男痛毆陳女頭部，隔日下午瑟男醒酒後才發現她沒有呼吸心跳，警方訊後依殺人罪嫌移送瑟男被法院裁定羈押。

吉安警分局今天指出，12日下午1點多，分局接獲45歲瑟姓男子打110報案，稱其43歲陳姓前女友在房間內已無呼吸心跳，經員警及119人員到場，發現女子已明顯死亡，頭部疑有瘀傷，經過調查，發現年約前一晚與陳女共處一室喝酒的前男友瑟男涉有重嫌，2人酒後因感情糾紛發生肢體衝突。

瑟姓男子供稱說，當晚9點多陳女購買啤酒前往他住處，他與陳女兩人酒過三巡後發生爭吵，他覺得陳女跟現任吵架才想起他，就出手打陳女的頭跟臉，事後陳女就跑去房間睡覺，他就躺在客廳睡著，隔天下午醒來就發現陳女叫不醒，警方懷疑瑟男因醉後不知下手輕重，失手將陳女打死。

陳女友人說，陳女身世坎坷，她父母親早逝，親人都在外縣市，只剩下一個姊妹住花蓮，陳女目前無業常在家酗酒，11日當天正值圓規颱風外圍環流影響，花蓮風強雨大，陳女到男友家飲酒聊天，之後起爭吵負氣離開。

打死前女友的瑟姓男子是吉安鄉人，平時以打臨時工維生，今年7月曾毆打陳女，陳女上警局怒控家暴，兩人因此分手。

花蓮縣45歲瑟姓男子與前女友陳姓女子喝酒後起爭執，瑟男出手把陳女毆打致死遭吉安警方逮捕移送法辦。（吉安警分局提供）

花蓮縣43陳姓女子到超商買酒後做計程車到瑟姓男子住處，之後遭毆打致死。（民眾提供）

花蓮縣43陳姓女子到超商買酒後做計程車到瑟姓男子住處，之後遭毆打致死。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法