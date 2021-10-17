花蓮出現假車禍「碰瓷」？ 警依詐欺未遂調查

花蓮縣王姓男子疑似在路上碰到假車禍，把影片貼上網提醒民眾注意。（王姓男子提供）

2021/10/17 13:04

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣王姓男子在網路貼疑似遭到假車禍「碰瓷」的影片，提醒民眾注意詐騙，王男指出，10日下午在吉安黃昏市場附近，他開車起步後突然一個婦人騎車從右側左切倒在他車前，婦人躺在車下要求王男賠償，但王男指出有裝行車記錄器婦人馬上改口說不用了。

吉安警分局指出，10日下午3點40分左右，在吉安鄉中山路三段發生自小客與機車交通事故，陳姓婦人騎乘普通重機車左轉彎自行倒地，雙方於現場協調後達成和解，皆未向對方求償。經檢視自小客行車紀錄器影像，兩車並未實際發生碰撞，分局將依詐欺未遂調查偵辦。

王姓男子說，他開車過黃昏市場往慶豐方向時，突然有一名婦人左切到他車子前方倒下，還好車子起步慢，立馬煞停，沒有碰到人和車，但他覺得婦人很像有意要倒在車前方，先下車確認婦人是否是生病還是身體不適，然後撥打110後方擺放警示三角板，等警察到場。

但婦人一直躺在車頭下面直接指控王姓男子撞倒她，並說車子損壞要賠錢修理，王姓男子說，車上有行車紀錄器，並沒有撞到婦人，已經打電話給警察，婦人馬上改口要走了，不用找警察過來，太麻煩，但他堅持雙方要等到警察來做完紀錄，婦人等警察拍照完後馬上騎著機車離開。

王姓男子說，把行車紀錄器影像交給警方，證明婦人沒有打方向燈，自行倒地，車子沒有碰到婦人跟機車，仔細重看好幾次，這婦人倒下的技巧很好，不像生手，放在網路上提醒大家留意。

「碰瓷」源自中國用語，是指騙徒故意讓他人摔壞假貨，並要求以高價真品或高額金錢賠償的詐財行為；後來也引申為故意製造假車禍等，藉以敲詐勒索他人的行為。

花蓮縣王姓男子疑似在路上碰到假車禍，把影片貼上網提醒民眾注意。（王姓男子提供）

花蓮縣吉安鄉黃昏市場附近交通繁忙，許多上市場的機車都在道路上任意的穿梭容易發生碰撞車禍。（記者王錦義攝）

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