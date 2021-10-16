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    首頁　>　花蓮縣

    城中城大火釀重大傷亡 馬英九：蔡總統應該道歉

    前總統馬英九今受花蓮市長魏嘉賢邀約到花蓮參加健走活動。（記者王峻祺攝）

    前總統馬英九今受花蓮市長魏嘉賢邀約到花蓮參加健走活動。（記者王峻祺攝）

    2021/10/16 16:57

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕總統蔡英文今到高雄探視城中城大火傷患，針對大火釀重大傷亡，前總統馬英九今在花蓮受訪時表示，高雄市政府責無旁貸，希望趕快查明真相，確定責任歸屬，並保證以後不會再發生，蔡總統也應該要道歉。

    馬英九昨赴高雄為大火亡者獻花，並發給傷者每名1萬元慰問金，今下午與新台灣人文教基金會董事長金溥聰受邀至花蓮市，與市長魏嘉賢及市民參與健走活動。

    馬英九活動前接受媒體聯訪，針對高雄城中城大火造成46死、41傷慘劇，表示自己已到高雄向死者致敬，這起事件顯然高雄市府責無旁貸，希望主管機關趕快查明真相，確定責任歸屬，保證以後不會再發生，並認為蔡總統應該要道歉。

    另外，馬英九與名嘴陳敏鳳的官司，最高法院駁回定讞勝訴部分。馬英九回應，提出告訴是因為陳敏鳳講的都不是事實，且未經過查證，後來法院採取我們的看法，認為她沒有查證，「這對所有講話不是很小心的名嘴都是一個教訓。」

    針對陸委會主委邱太三出席一場論壇時提到，兩岸已達「準戰爭」狀態，不僅國防部長邱國正回應「這屬個人論述，不會去置評」外，馬英九今也提到「如果邱太三是國防部長的話，我比較會相信他的話」，似乎以反諷看待邱太山的「準戰爭」說。

    前總統馬英九（中）與新台灣人文教基金會董事長金溥聰（右2）今下午受邀至花蓮市，與市長魏嘉賢（左1）及市民參與健走活動。 （記者王峻祺攝）

    前總統馬英九（中）與新台灣人文教基金會董事長金溥聰（右2）今下午受邀至花蓮市，與市長魏嘉賢（左1）及市民參與健走活動。 （記者王峻祺攝）

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