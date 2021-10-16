雨炸花蓮後放晴 中橫大石塊砸中重機騎士送醫急救

來自高雄市的46歲劉姓大型重機騎士行經太魯閣慈母橋路段遭落石砸中，導致右大腿骨折送醫。（警方提供）

2021/10/16 13:10

〔記者王峻祺／花蓮報導〕先前圓規颱風外圍環流結合東北季風共伴效應，花蓮縣連續多日被雨彈襲擊，太魯閣山區因放晴，岩層吸水飽和後加上太陽高溫曝曬，位於台8線中橫公路173公里處的慈母橋附近，今早10點半發生落石，大小石塊散落一地相當驚悚，還砸中路過的2輛大型重機，其中1人右大腿骨折送醫急救。

來自高雄市的46歲劉姓男子與44歲黃姓友人，2人結伴各騎1輛重機至花蓮遊玩，今早行經中橫慈母橋下山路段，不慎遭落石砸中，其中劉男的重機當場被1公尺大的石塊壓住，人瞬間跌落彈飛，導致右大腿骨折，警消獲報後立即將他送往慈濟醫院急救，目前意識清楚，無生命大礙；黃男則幸運躲過，僅有車損。

第四區養護工程處太魯閣工務段長陳麗華說，重機經過時剛好遭掉落的石塊砸中摔車，其中1人受傷，車輛擋風玻璃也破碎，目前已派員清除路面並機動放行；昨日10時全線搶通道路後，有同步出動空拍了解雨後地形地貌變化，後續將會持續監測。

工務段指出，前幾日時雨量太大，雨水滲透進岩層後造成磨擦力變弱，加上雨後放晴易出現落石，建議民眾行駛山路應隨時注意路況，近期內最好不要進入山區。

位於台8線中橫公路173公里處的慈母橋附近，今早10點半發生落石，大小石塊散落一地相當驚悚，還砸中路過的2輛大型重機，其中1人右大腿骨折送醫急救。 （警方提供）

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