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    首頁　>　花蓮縣

    大樓未設管委會 花蓮縣府將訂罰必要時斷水斷電

    花蓮縣消防局啟動大樓安檢專案。（花蓮縣消防局）

    花蓮縣消防局啟動大樓安檢專案。（花蓮縣消防局）

    2021/10/15 22:50

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕高雄市城中城大樓火警釀46死，震驚全台，花蓮縣內公寓大樓約700棟，但僅1/3成立管理委員會，縣府相關局處單位已組成公安小組進行聯合稽查並辦理公安宣導，針對集合住宅仍未成立管委會情形，將訂定相關罰則嚴懲，必要時斷水斷電，維護公共安全。

    花蓮縣消防局、建設處等相關局處，今組成公安小組單位，將辦理聯合稽查，清查轄下複合式老舊高層建物，並針對高樓火警災害搶救戰術及戰技進行訓練，包括雲梯車救助、高樓層通風排煙等訓練。

    消防局指出，經建管及消防單位重新檢視轄內場所，花蓮縣大樓用途單一，類似「城中城」複合用途建物並不多，其中住商複合用途大樓場所目前列管1家。

    針對花蓮縣約700棟公寓大樓，僅250棟成立管委會部分。建設處指出，縣內集合住宅仍有未成立管委會情形，公共設施設備維護會有可能產生與「城中城」大樓類似情況，已要求住戶成立，如仍有未成立情形，將訂定相關罰則嚴懲，必要時甚至執行斷水斷電，維護公共安全。

    縣長徐榛蔚說，高樓建物公共安全攸關縣民生命財產，近日縣府各單位將針對轄內複合式老舊大樓加強辦理公安、消安及治安稽查並加強宣導，呼籲各大樓住戶，儘速召集成員成立管委會，收集公用費用，針對公共安全部份加強維護，一起面對及解決公安問題。縣府後續也將配合中央加強清查工作，嚴格管控複合用途場所或集合住宅。

    花蓮縣消防局日前稽查商辦大樓消防安全逃生設施。（花蓮縣消防局提供）

    花蓮縣消防局日前稽查商辦大樓消防安全逃生設施。（花蓮縣消防局提供）

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