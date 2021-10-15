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    等了3年！普悠瑪翻車釀18死 宜蘭地院18日宣判

    普悠瑪翻車事故釀18死，宜蘭地院訂18日宣判，普悠瑪自救會長董小羚表示，等了3年終於要宣判了！（資料照，記者蔡昀容攝）

    普悠瑪翻車事故釀18死，宜蘭地院訂18日宣判，普悠瑪自救會長董小羚表示，等了3年終於要宣判了！（資料照，記者蔡昀容攝）

    2021/10/15 16:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕2018年台鐵普悠瑪翻車事故釀18人死亡，宜蘭地檢署認定司機員尤振仲、試車小組成員及時任台鐵機務處副處長柳燦煌、綜合調度所長吳榮欽涉有過失，依過失致死罪起訴。宜蘭地方法院下周一（18日）上午11點將宣判，普悠瑪自救會長董小羚表示，等了3年終於要宣判了，但要等看到判決書，才會發表看法。

    2018年10月，普悠瑪列車在蘇澳新馬站出軌，造成18人死亡、298人輕重傷，台東縣董姓家族一家有8人魂斷新馬站，震驚全台。

    2019年6月，宜蘭地檢調查偵結，認為列車司機員尤振仲擅自關閉列車自動防護系統（ATP），加上超速行駛釀禍，另普悠瑪上路以來，未與ATP遠端監視系統連線，試車小組成員、時任台鐵機務處副處長柳燦煌、綜合調度所長吳榮欽涉有過失，三人被依過失致死罪起訴；這起意外導致十數個家庭破碎、上百人身體受殘，檢方建請法官從重量刑。

    2019年10月，宜蘭地院首次開庭，經過多次傳喚被告、告訴人、證人出庭，下周一（18日）上午11點將進行宣判。宜蘭地院表示，這是社會大眾矚目案件，宣判後會召開記者會公開說明。

    據了解，案件審理時，尤振仲的辯護人辯稱，全案因台鐵長久以來的制度與文化造成；柳燦煌、吳榮欽則抗辯，他們執掌的工作內容與死亡結果之間並無相當因果關係，這些說詞法官是否採信，下周一都將揭曉。

    一家8口罹難的董家大女兒、普悠瑪自救會長董小羚對此表示，「等了3年，終於在10月18日要宣判了」，若要詢問她的感想，「等我看到判決書，我才知道要說什麼」，謝謝大家關心。

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