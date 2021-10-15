最幸福長者部落 花蓮豐濱近200人可領雙份敬老禮金

花蓮豐濱鄉長江莉婷（前排右1），親自頒發鄉預算敬老禮金2萬元給噶瑪蘭族香蕉絲編織國寶朱阿菊（前排右2）。（花蓮豐濱鄉公所提供）

2021/10/15 15:39

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣豐濱鄉公所去年自行編列鄉預算發放敬老禮金，今年針對65歲以上長者再加碼提高金額至1千元到2萬元不等，總計981人受惠。其中85歲以上者還能領到由花蓮縣政府發放的敬老金，鄉內有近2百人可同時領取「雙份」，最高3萬元，被其他鄉鎮民眾譽為是「最幸福長者部落！」

花蓮豐濱因「親不知子海上古道」等遊憩區景點聲名大噪，鄉庫收入增加，公所提案編列預算回饋部落長者及兒童，經代表會同意，去年核撥由鄉預算支出的敬老禮金，今年施行第2年再提高發放金額。其中噶瑪蘭族香蕉絲編織國寶朱阿菊，是公所首度發放百歲人瑞禮金的第1人。

鄉長江莉婷說，豐濱鄉今年首次發放百歲人瑞禮金，由出生新社部落、噶瑪蘭族的朱阿菊獲得，她是新社香蕉絲編織工藝師，對地方傳承工藝文化具重大貢獻，期望透過親自頒發2萬元禮金，謝謝阿嬤的辛勞，也祝福她身體康健。

豐濱鄉公所表示，今年共計發放981份敬老禮金，較去年增加19人，金額也由去年65到79歲的每人6百元增加至1千元，80到89歲自1千元增加到2千元，90歲至94歲自2千元增加為3千元，95歲至99歲由2千元調升至6千元，百歲人瑞自6千元調高發放到2萬元。

由於花蓮縣政府今年也調整重陽敬老禮金發放資格及金額，往年提供90歲以上長者每人3千元，今年年齡放寬至85歲以上即可領取，百歲人瑞禮金還加碼提高至1萬元。豐濱鄉將有近200人符合縣府發放資格，可同時領到「雙份敬老禮金」。

花蓮縣豐濱鄉公所去年自行編列鄉預算發放敬老禮金，今年針對65歲以上長者再加碼提高金額至1千元到2萬元不等，總計981人受惠。（花蓮豐濱鄉公所提供）

花蓮豐濱鄉長江莉婷（左1）與領到鄉預算敬老禮金的長者開心合影。（花蓮豐濱鄉公所提供）

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