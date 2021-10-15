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    花蓮公教會館閒置11年 將轉型社宅使用

    花蓮公教會館閒置11年，教育部、內政部計畫朝「社會住宅」兼福利社施使用，經吉安鄉都市計畫委員會審議後通過，未來將規劃逾1百戶出租居住空間。（記者王峻祺攝）

    花蓮公教會館閒置11年，教育部、內政部計畫朝「社會住宅」兼福利社施使用，經吉安鄉都市計畫委員會審議後通過，未來將規劃逾1百戶出租居住空間。（記者王峻祺攝）

    2021/10/15 09:10

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕中央推動社會住宅，實現居住正義，前身為國統飯店的花蓮公教會館已閒置11年，教育部及內政部計畫朝「社會住宅」兼福利社施使用，經吉安鄉都市計畫委員會審議後通過，未來將規劃逾1百戶居住空間，並導入托嬰中心等公共服務，提供友善租屋環境。

    花蓮公教會館共計地上7層樓、地下1層樓，前身為國統飯店，位處吉安鄉北昌村精華地段，2012年由教育部收回後委託花蓮高農代管，但因建物年久失修長達11年，牆面剝落導致鋼筋水泥外露，整棟大樓殘破如廢墟，長期阻礙地方發展。

    2019年教育部爭取花東基金經費挹注，預計活化公教會館基礎設施後重啟，向內政部提「都市計畫個案變更」審議，但都市計畫委員會希望朝社宅兼福利社施使用。教育部重提修正計畫案，送花蓮縣政府後，近期由吉安鄉都市計畫委員會召開2次地方審議會後通過。

    審議會由吉安鄉長游淑貞主持，教育部代表盧維禎、國家住宅及都市更新中心組長許國漳、規劃師陳敬杰及工程顧問等人列席，說明「公教會館用地為文教兼供社會福利設施用地」計畫案。

    游淑貞說，公教會館重啟規劃轉作社宅，因攸關當地北昌村9千多位村民，首要著重居住環境安全與品質等相關配套，交通動線、停車空間、社會福利設施及防災計畫等，都必須高度重視。

    在所有出席委員討論後，社宅規劃最終取得共識通過，將新增汽、機車停車空間、消防設備配置、北昌村避難收容所及周邊災防避難動線；另擬導入包括托嬰中心、社區文康活動、銀髮健康照護等社會福利空間及設施。

    吉安鄉公所表示，公教會館可望成為花蓮首座由旅館轉型的社會住宅，預計可提供約100多戶友善租屋服務，並兼顧社福需求，增進居住公共服務品質，落實居住正義理念以及活化在地生活圈。

    花蓮公教會館閒置11年，將重啟規劃由旅館轉型的社會住宅，可提供約100多戶友善租屋服務，並兼顧地方社福需求。（記者王峻祺攝）

    花蓮公教會館閒置11年，將重啟規劃由旅館轉型的社會住宅，可提供約100多戶友善租屋服務，並兼顧地方社福需求。（記者王峻祺攝）

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