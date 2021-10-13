花蓮3天降雨「達年雨量一半」 縣府呼籲小心崩塌災害

今年4到7月花蓮頻繁地震，加上土壤含水量飽和，這幾天務必注意可能的土石流、土石崩塌災情。（資料照，本報和成）

2021/10/13 20:56

〔記者花孟璟／花蓮報導〕圓規颱風已遠離台灣，但外圍環流結合東北季風共伴效應，持續在花蓮降下豪雨，今24小時內仍降下將近500毫米雨量，72小時累積雨量破1000毫米！大雨不斷不但公路積水、落石阻斷，也有泥流圍困民宅災情，花蓮縣府今午宣佈全縣停班停課後，也提醒民眾，今年4到7月花蓮頻繁地震，加上土壤含水量飽和，這幾天務必注意可能的土石流、土石崩塌災情。

花蓮3天72小時累積雨量截至今天傍晚5點半，以玉里鎮赤科山降下1004毫米最高，超過900毫米的包括天祥969.5毫米、瑞穗924毫米、萬榮鄉大安942.5毫米，24小時累積雨量以大安493毫米最驚人，赤科山也下了448.5毫米，全縣170條土石流潛勢溪流，有160條發布紅、黃色警戒（紅色113條、黃色47條）。

因降雨劇烈，秀姑巒溪、花蓮溪水位均逼近二級警戒值，台9線、台8線多處路面積水、落石，今晚6點半後，中橫關原至大禹嶺段又宣佈預警性封路。縣府指出，花蓮年均雨量2100毫米，這3天下的雨已達到年雨量一半，參考2009年莫拉克颱風經驗，累積雨量超過1400毫米後，容易發生土石流、土砂崩塌災害，由於氣象局持續發布豪雨特報，且今年4到7月花蓮密集發生地震，土石已然鬆動，呼籲民眾小心接下來可能的災害、避免出入山區。

花蓮玉里鎮源城里因雨水來得快又急，滾滾黃泥流圍困住家，縣府呼籲民眾，由於今年地震多恐有土石鬆動，呼籲民眾小心謹慎可能的災害。（消防局提供）

花蓮縣昨發布雨量統計數字，由於3天時間花蓮一下子累積雨量達到年雨量一半，加上今年地震頻繁，呼籲民眾小心土石鬆動而發生災情。（縣府提供）

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