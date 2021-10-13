為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　花蓮縣

    花蓮3天降雨「達年雨量一半」 縣府呼籲小心崩塌災害

    今年4到7月花蓮頻繁地震，加上土壤含水量飽和，這幾天務必注意可能的土石流、土石崩塌災情。（資料照，本報和成）

    今年4到7月花蓮頻繁地震，加上土壤含水量飽和，這幾天務必注意可能的土石流、土石崩塌災情。（資料照，本報和成）

    2021/10/13 20:56

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕圓規颱風已遠離台灣，但外圍環流結合東北季風共伴效應，持續在花蓮降下豪雨，今24小時內仍降下將近500毫米雨量，72小時累積雨量破1000毫米！大雨不斷不但公路積水、落石阻斷，也有泥流圍困民宅災情，花蓮縣府今午宣佈全縣停班停課後，也提醒民眾，今年4到7月花蓮頻繁地震，加上土壤含水量飽和，這幾天務必注意可能的土石流、土石崩塌災情。

    花蓮3天72小時累積雨量截至今天傍晚5點半，以玉里鎮赤科山降下1004毫米最高，超過900毫米的包括天祥969.5毫米、瑞穗924毫米、萬榮鄉大安942.5毫米，24小時累積雨量以大安493毫米最驚人，赤科山也下了448.5毫米，全縣170條土石流潛勢溪流，有160條發布紅、黃色警戒（紅色113條、黃色47條）。

    因降雨劇烈，秀姑巒溪、花蓮溪水位均逼近二級警戒值，台9線、台8線多處路面積水、落石，今晚6點半後，中橫關原至大禹嶺段又宣佈預警性封路。縣府指出，花蓮年均雨量2100毫米，這3天下的雨已達到年雨量一半，參考2009年莫拉克颱風經驗，累積雨量超過1400毫米後，容易發生土石流、土砂崩塌災害，由於氣象局持續發布豪雨特報，且今年4到7月花蓮密集發生地震，土石已然鬆動，呼籲民眾小心接下來可能的災害、避免出入山區。

    花蓮玉里鎮源城里因雨水來得快又急，滾滾黃泥流圍困住家，縣府呼籲民眾，由於今年地震多恐有土石鬆動，呼籲民眾小心謹慎可能的災害。（消防局提供）

    花蓮玉里鎮源城里因雨水來得快又急，滾滾黃泥流圍困住家，縣府呼籲民眾，由於今年地震多恐有土石鬆動，呼籲民眾小心謹慎可能的災害。（消防局提供）

    花蓮縣昨發布雨量統計數字，由於3天時間花蓮一下子累積雨量達到年雨量一半，加上今年地震頻繁，呼籲民眾小心土石鬆動而發生災情。（縣府提供）

    花蓮縣昨發布雨量統計數字，由於3天時間花蓮一下子累積雨量達到年雨量一半，加上今年地震頻繁，呼籲民眾小心土石鬆動而發生災情。（縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    降雨何時趨緩？涼秋即將報到！ 氣象局1張圖秒懂
    2021/10/13 20:06

    降雨何時趨緩？涼秋即將報到！ 氣象局1張圖秒懂
    花東143條土石流潛勢溪流 紅色警戒
    2021/10/13 19:23

    花東143條土石流潛勢溪流 紅色警戒

    中華電信振興5優惠 限時好康加碼
    東半部持續有雨 鄭明典：花、東雷達回波又來了
    2021/10/13 19:12

    東半部持續有雨 鄭明典：花、東雷達回波又來了
    南迴台9線411公里富山橋遭土石流掩埋 怪手清理中
    2021/10/13 18:34

    南迴台9線411公里富山橋遭土石流掩埋 怪手清理中

    SYM 4MICA跨界文青新車款
    單日雨量排名曝光！屏東雨狂炸破800毫米
    2021/10/12 23:46

    單日雨量排名曝光！屏東雨狂炸破800毫米
    花蓮縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播