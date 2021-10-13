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    首頁　>　花蓮縣

    不要入山！雨炸花蓮舞鶴 崩塌地「地滑速度加快2倍」

    為避免颱風豪雨會造成地滑區域及速度變大，林務局、瑞穗鄉公所在出入口放置警告牌，呼籲民眾勿入。（林務局提供）

    為避免颱風豪雨會造成地滑區域及速度變大，林務局、瑞穗鄉公所在出入口放置警告牌，呼籲民眾勿入。（林務局提供）

    2021/10/13 17:18

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗鄉舞鶴山區2017年出現大面積地滑，林務局委託國立陽明大學持續監測，然而這兩天花蓮遭遇近年最大的颱風豪大雨，舞鶴山區降雨已破700毫米，今天早上最新監測數字發現，監測區地滑速度是平常連續大雨時移動速度的2倍！林務局緊急發警報，呼籲民眾這幾天在土壤含水量飽和的情況下，切勿入山以免危險！

    圓規颱風外圍環流帶來豪大雨，在花蓮造成災情，舞鶴測站3天累積雨量破700毫米，今天0點起到下午3點半也已降雨破300毫米。林務局下午發布警報通知，依照陽明交通大學監測數字，地滑區域緩慢向東南方向移動，警戒值設定為每日滑動10毫米，不過舞鶴崩塌地即使氣候良好時，監測滑動速率約每日滑動14毫米，如連續降雨時最大速度可到達40毫米/日（注意值），但今天上午8點10分最新數字，平均每日位移速率已經達到80.56毫米，已經是注意值2倍！

    林務局花蓮林管處今天緊急通知瑞穗鄉公所、花蓮縣政府暫時封閉通往山區道路，以策安全，呼籲、提醒請民眾配合，不要進入附近區域務農工作或活動，以免發生意外，保障生命財產安全。

    林務局說明，編號「花蓮縣─瑞穗鄉─D024」的舞鶴崩塌地（WGS84座標：23.4646, 121.3465），位於舞鶴山東麓、舞鶴台地西側自來水舞鶴淨水廠上方，附近地貌為檳榔園、竹林等開墾地，是全國大規模崩塌潛勢區之一。林務局2017年發現山區出現崩塌後，啟動調查評估，去年委託國立陽明交通大學架設儀器進行監測。

    林務局指出，潛勢區範圍約10公頃，滑動深度約35公尺，預估滑動土體約340萬立方公尺，研判崩塌土體往東南向滑動，最後土體堆置區估算距離舞鶴社區尚有2公里，且崩塌地的下方沒有住戶，一旦發生大規模崩塌大部份土體會崩落到下方的原住民保留地、農路，但不至於對社區產生危險。

    舞鶴台地西側的崩塌地面積約10公頃，滑動土體面積340萬立方公尺，圓規颱風帶來的強降雨已造成地滑速度加快，林務局呼籲民眾不要到附近山區活動。（林務局提供）

    舞鶴台地西側的崩塌地面積約10公頃，滑動土體面積340萬立方公尺，圓規颱風帶來的強降雨已造成地滑速度加快，林務局呼籲民眾不要到附近山區活動。（林務局提供）

    舞鶴崩塌潛勢區位於舞鶴山東麓（TWD97 座標:X283598，Y2595780）紅色標記處，滑動趨勢往東南方向，幸距離民宅社區還有一段距離。（林務局提供）

    舞鶴崩塌潛勢區位於舞鶴山東麓（TWD97 座標:X283598，Y2595780）紅色標記處，滑動趨勢往東南方向，幸距離民宅社區還有一段距離。（林務局提供）

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