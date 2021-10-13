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    首頁　>　花蓮縣

    花蓮持續豪大雨 全縣中午12點後停班課

    由於各鄉鎮自行宣佈，訊息零散也引起民眾抱怨，花蓮縣府總算今天中午宣佈，12點過後停班停課。圖為玉里源城今天有民宅有泥流入侵，消防人員協助救人，背負女童通過湍急的黃泥流脫困。（消防局提供）

    由於各鄉鎮自行宣佈，訊息零散也引起民眾抱怨，花蓮縣府總算今天中午宣佈，12點過後停班停課。圖為玉里源城今天有民宅有泥流入侵，消防人員協助救人，背負女童通過湍急的黃泥流脫困。（消防局提供）

    2021/10/13 11:51

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕圓規颱風都走了，花蓮反而豪大雨持續不斷，從今天0時至今又灌下將近200-300毫米豪大雨，水保局早上10時30分發布秀林鄉、萬榮鄉等9鄉鎮紅色警戒，另新增吉安鄉、花蓮市2鄉鎮黃色警戒，鳳林鎮鎮公所剛剛已自行宣佈中午12點起停班停課，位於新城鄉的秀林國中也從中午12點30分停班停課，由於各鄉鎮自行宣佈，訊息零散也引起民眾抱怨，花蓮縣府總算今天中午宣佈，12點過後停班停課。

    水保局於10時30分發布土石流警戒預報，包括秀林鄉、萬榮鄉、鳳林鎮、卓溪鄉、富里鄉、玉里鎮、光復鄉、瑞穗鄉、壽豐鄉共9鄉鎮從黃色提升為紅色警戒，另新增吉安鄉、花蓮市黃色警戒，花蓮縣府也立即通知各鄉鎮展開疏散作業。

    縣府一早發布萬榮鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉5鄉鎮今日雨勢過大，全天停止上班、上課，光復鄉富源國中也在早上宣佈停止上班上課1天；國立東華大學也宣佈改採線上教學。

    另外，花蓮中午過後宣佈停班停課的鄉鎮，繼秀林鄉之後，又新增鳳林鎮停班停課，而新城鄉雖未列入土石流警戒，但位於新城鄉內的秀林國中因學區都在秀林，稍早也宣佈中午過後停班停課。

    花蓮縣政府又在11點50分緊急宣佈，因水保局發布土石流警戒，花蓮縣自中午12時起停止上班上課。

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