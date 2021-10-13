黃泥灌入玉里源城里1民宅 救出7人安置安全場所
2021/10/13 11:20
〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣南區從今天0時起又持續降下超過200毫米大雨，不僅台九線玉里大禹段積水一度深達膝蓋，玉里鎮源城里也被黃色泥流侵入社區，滾滾黃泥巴相當驚人，清早傳出玉里鎮源城里水源228號發生土石灌入1戶民宅，消防局救出曾姓1家7口，安置在玉里鎮民國路的自家住宅，順利脫困、沒有人員受傷。
花蓮縣消防局上午6點28分接獲報案，在玉里鎮源城里有一戶人家遭土石流圍困，出入交通中斷，幸好房屋尚未遭到災損，花蓮縣消防局獲爆後派人車前往搶救，救出8歲、13歲的曾姓小姐妹、以及鄧姓、李姓共4個大人，以及76歲的潘姓阿嬤。
消防局第三大隊玉里分隊小隊長吳伯村說，到達現場發現該民宅地勢低窪，由於昨晚開始的豪大雨，山區防洪道來不及宣洩龐大水流，造成黃泥水溢流道路，滾滾泥巴水深度約到膝蓋，但是水勢非常湍急，該戶對外交通中斷。
他說，受困人員是同一家人，救難人員擔心土石流危險，評估是否需要架設繩索，之後嘗試發現可以涉渡，因此穿著水域救生裝備徒步進入民宅將大人、老人小孩救出，由於水流很大考量老人孩子會跌倒，由人員背負送出，由於曾姓民眾有回復，鎮上還有地方可以居住，連同員警一同把這家人送出。