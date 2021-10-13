黃泥灌入玉里源城里1民宅 救出7人安置安全場所

滾滾黃色泥巴水流經家門口，還溢流進入民宅，讓這家人怕到請求救援，消防局協助把76歲阿嬤背上肩膀，揹她通過滾滾黃泥道路，準備送安置。（消防局提供）

2021/10/13 11:20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣南區從今天0時起又持續降下超過200毫米大雨，不僅台九線玉里大禹段積水一度深達膝蓋，玉里鎮源城里也被黃色泥流侵入社區，滾滾黃泥巴相當驚人，清早傳出玉里鎮源城里水源228號發生土石灌入1戶民宅，消防局救出曾姓1家7口，安置在玉里鎮民國路的自家住宅，順利脫困、沒有人員受傷。

花蓮縣消防局上午6點28分接獲報案，在玉里鎮源城里有一戶人家遭土石流圍困，出入交通中斷，幸好房屋尚未遭到災損，花蓮縣消防局獲爆後派人車前往搶救，救出8歲、13歲的曾姓小姐妹、以及鄧姓、李姓共4個大人，以及76歲的潘姓阿嬤。

消防局第三大隊玉里分隊小隊長吳伯村說，到達現場發現該民宅地勢低窪，由於昨晚開始的豪大雨，山區防洪道來不及宣洩龐大水流，造成黃泥水溢流道路，滾滾泥巴水深度約到膝蓋，但是水勢非常湍急，該戶對外交通中斷。

他說，受困人員是同一家人，救難人員擔心土石流危險，評估是否需要架設繩索，之後嘗試發現可以涉渡，因此穿著水域救生裝備徒步進入民宅將大人、老人小孩救出，由於水流很大考量老人孩子會跌倒，由人員背負送出，由於曾姓民眾有回復，鎮上還有地方可以居住，連同員警一同把這家人送出。

源城里的76歲阿嬤看到黃泥水有些害怕，幸好經過救援安然無恙。（消防局提供）

台九線玉里鎮大禹路段、以及往卓溪鄉中平、太平的路口積水一度深達膝蓋，現場人員還搬出三角錐警告車輛盡量不要通過，以免拋錨。（記者花孟璟攝）

滾滾黃色泥巴水流經家門口，花蓮源城里一家7口驚嚇「家裡不能再待了」緊急打119請消防局救援。（消防局提供）

大雨狂炸花蓮！玉里鎮源城里女童由消防局大叔抱著離開已經不安全的家。（消防局提供）

花蓮縣消防局玉里分隊人員背著穿著制服的女童通過家門口的滾滾黃泥水。（消防局提供）

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