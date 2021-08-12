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    首頁　>　花蓮縣

    太管處獎助學金開放申請 對象橫跨3縣市13村里學子

    太管處9月開放太魯閣園區周邊社區學子獎助學金申請，圖為秀林鄉崇德國小。（記者王峻祺攝）

    太管處9月開放太魯閣園區周邊社區學子獎助學金申請，圖為秀林鄉崇德國小。（記者王峻祺攝）

    2021/08/12 12:10

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕太魯閣國家公園管理處就轄區住民子女提供獎助學金，包括花蓮縣秀林鄉、南投縣仁愛鄉及台中市和平區平等里等共13村、里學子，均有申請資格，只要學籍在國小5年級以上至研究所，經審核通過，就可獲頒每人1千元至8千元不等獎助學金，若具特殊才藝者，最高還可核撥1萬元，9月1日起開放郵寄申請。

    太管處獎助學金自2009年開辦至今，共提撥1千多萬元，累計核獎3183人次，每年吸引超過6百名學子申請，相當踴躍，經評比後，平均核獎人數約250人，為鼓勵太魯閣周邊社區學子繼續努力向學，今年9月再度開辦獎助學金。

    太管處表示，獎助學金發放對象從國小5年級以上至研究所，學業及操性成績優異、錄取大專，或具有特殊才藝的學生，只要設籍在太魯閣轄區及周邊社區2年以上，都可申請。

    開放申請縣市，包括花蓮縣秀林鄉佳民、景美、秀林、富世、崇德、和平等村；南投縣仁愛鄉榮星、翠華、力行、大同、合作、精英等村以及台中市和平區平等里。

    太管處解說教育課指出，經審核通過者，國小學生每人獲頒獎學金1千元、國中2千元、高中3千元至5千元、大專及研究所6千元至8千元；另外，錄取大專以上學校及特殊才藝助學金為6千至1萬元，最後將依實際預算額度調整獎助學金及人數分配。

    解說課表示，獎助學金申請時間從9月1日起至30日止，收件後會在1個月內召開審查會議，審核通過者將由太管處以書面個別通知，詳細申請資格及辦法以太管處網站及各村辦公室簡章為主。

    由於今年受疫情影響，太管處為減少人員流動，一律採郵寄方式申請，符合資格者請填寫申請表及備妥相關文件，在9月30日前（郵戳為憑），郵寄至「972花蓮縣秀林鄉富世村富世291號，太魯閣國家公園管理處解說教育課收」。

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