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    首頁　>　花蓮縣

    莫德納疫苗花蓮獲配1900劑 第一類醫護優先打

    花蓮縣先前配發的1萬3200劑AZ疫苗，昨天已全部使用完畢，莫德納疫苗則已經配發到8家醫院，提供第一類醫事及非醫事人員施打。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣先前配發的1萬3200劑AZ疫苗，昨天已全部使用完畢，莫德納疫苗則已經配發到8家醫院，提供第一類醫事及非醫事人員施打。（記者花孟璟攝）

    2021/06/09 18:35

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕首批莫德納疫苗今天有7萬劑配發到各縣市，花蓮縣也獲配1900劑。衛生局長朱家祥說，今日已經陸續配發至花蓮慈濟、門諾、榮總鳳林及玉里分院等8家醫院，讓剩下未施打的醫護人員全數使用。花蓮縣衛生局表示，即日起花蓮中醫師公會也配合中醫醫療國家隊計畫，提供線上醫療服務，共有30家診所及3家有中醫部的醫院加入，歡迎民眾多多利用。

    美國莫德納疫苗台灣共採購505萬劑，首批15萬劑中有7萬劑今天清晨配發到各縣市。衛生局長朱家祥說，花蓮獲配莫德納疫苗1900劑，今天直接撥到花蓮8家醫院，包括部立花蓮醫院、慈濟醫院、國軍花蓮總醫院、門諾醫院、門諾壽豐分院及榮總鳳林、玉里分院、玉里慈濟醫院，提供風險等級第一類的醫事人員、醫療院所內非醫事人員等全面施打；至於花蓮縣先前分配到的英國AZ疫苗1萬3200劑，截至昨天已接種1萬2753劑，到今天上午10點統計已全部接種完畢。

    朱家祥也說，目前新冠肺炎快篩實施分流，無症狀的民眾可以到花蓮市衛生所快篩；如已出現發燒、味覺異常、腸胃道等疑似症狀，請到花蓮慈濟、門諾、國軍花蓮總醫院；或中區的北榮鳳林分院、部立花蓮醫院豐濱分院，以及南區的北榮玉里分院、玉里慈濟醫院。

    此外，中醫師公會全聯會成立「中醫醫療國家隊」，提供遠距視訊醫療。花蓮中醫師公會理事長黃輝榮說，花蓮縣有中醫診所的鄉鎮包括新城、花蓮、吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里共30家中醫診所，還有慈濟醫院、國軍花蓮總醫院及部立花蓮醫院中醫部等，民眾可透過手機使用Line軟體在家接受醫師「視訊看診」免出門，視訊時要出示健保卡，名單可上花蓮縣衛生局網站（https://www.hlshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=8766&sms=14641&s=82514）查詢。

    他說，透過視訊問診主要是中醫內科，傷科及針灸就不適合，看診完畢後持健保卡至診所取藥，須部份負擔及掛號費；至於居家隔離及檢疫對象則須先聯絡衛生局，再轉介至中醫院所。

    花蓮縣衛生局呼籲民眾「快篩分流」，沒有症狀的民眾請到花蓮市衛生所前的快篩站，有症狀就到醫院。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣衛生局呼籲民眾「快篩分流」，沒有症狀的民眾請到花蓮市衛生所前的快篩站，有症狀就到醫院。（記者花孟璟攝）

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