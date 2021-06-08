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    首頁　>　花蓮縣

    花蓮端午住房率剩0.8％ 徐榛蔚：若旅客確診就公告旅宿業名稱

    花蓮縣長徐榛蔚說，目前勸導旅宿業自主停業，已有9成以上配合自主停業，住宿率只剩0.8％，縣府也祭出通牒，如端節期間旅客有確診，足跡將公告業者名稱。（防疫記者會直播截圖）

    花蓮縣長徐榛蔚說，目前勸導旅宿業自主停業，已有9成以上配合自主停業，住宿率只剩0.8％，縣府也祭出通牒，如端節期間旅客有確診，足跡將公告業者名稱。（防疫記者會直播截圖）

    2021/06/08 16:39

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣連續4天沒有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診新增病例。花蓮縣長徐榛蔚今宣佈，統計目前花蓮各觀光旅宿的住房率剩下0.8％，一旦旅客確診，將公佈旅宿業者名稱，呼籲業者「溫馨勸導遊客」退房；被問到是否強制旅外返鄉民眾快篩？徐榛蔚則強調，她相信旅客會主動配合。

    花蓮縣第4天新增病例+0，花蓮縣長徐榛蔚今天下午表示，依台鐵提供資料，端午節連假返回花蓮高峰是11、12日2天，約1000人，13、14日端節假期結束返回花蓮也有約1000人，共2000人左右，目前呼籲鄉親告知外縣市家人親友，非必要減少跨縣市移動。

    瑞節若返花蓮 應在火車站快篩

    她說，如非不得已要回花蓮，呼籲返鄉的鄉親配合，出站前到花蓮火車站、玉里火車站設置的快篩站接受快篩，以保護自身健康、保護家人安全，至於是否「強制篩檢」，徐榛蔚表示「相信大家都非常理性、願意主動配合」。

    縣府也統計，花蓮縣目前合法旅館、民宿業者，透過旅館公會、民宿協會等團體力量，已有9成業者配合自主停業。徐榛蔚說，感謝業者配合打電話給遊客勸說退房，目前統計端午連假住宿率只有0.8％，人數約100多人，呼籲「還有0.8％住宿的業者，請繼續溫馨勸導遊客端節不要跨縣市移動」，配合中央疫情指揮中心防疫政策，如住宿旅客確診，將在確診足跡公佈業者名稱。

    花蓮縣衛生局昨天宣佈，將把衛福部公佈的公費疫苗施打順序做調整，把第六類的「機構及社福照顧系統人員及其受照顧者」，提前到第四類順序施打，由於指揮官陳時中今天表示，施打順序「中央說了算」，否則要減配疫苗。對此衛生局長朱家祥說，長照機構老人有慢性病，一旦染疫死亡率高，針對容易感染及高死亡率族群，調整順序是希望提前接種、做最好的保護；且6月4日因新北發生長照機構感染，疾管署也已於當天宣佈，長照機構、照服員等將提前施打「相信中央會適時調整」，花蓮縣都會遵循中央指示辦理防疫工作。

    花蓮縣今天新增0人，目前累計38人確診、14人已出院，居家隔離中58人、196人解除，快篩昨天篩檢166人都是陰性，迄今篩檢2241人（陽性2人）；醫療量能部份，花蓮專責病床數118床、使用中32床，空床86床；防疫旅館255房、現住48人，還有207房。

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