花蓮端午旅宿退房不沒收訂金！徐榛蔚籲中央：端節暫停鐵公路交通

花蓮縣府連日來對花蓮車站實施清潔消毒，雖然端午節連假台鐵訂票已退票7成8，但仍有鄉親、旅客前來，花蓮縣長徐榛蔚呼籲中央，端午節假期停止鐵公路交通運輸，以阻斷可能的疫情傳播。（記者花孟璟攝）

2021/06/07 19:23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣今天連續第3天迎接「嘉玲」。由於中央宣佈，強化武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情三級警戒將延長到6月28日，加上花蓮縣已知傳染源都是外縣市旅客，花蓮縣長徐榛蔚呼籲遊客暫停來花蓮，端午連假已訂房者退房，將不會沒收訂金，旅外鄉親暫勿返家。徐榛蔚也呼籲中央，端午節連假應停止鐵公路交通。她認為，既然是「強化」版就應採更大強度，否則不斷的延長警戒時間，對士農工商影響很大；徐也呼籲，疫苗接種到第三類人員應全國同步，不要只給雙北熱區。

針對端午節連假，台鐵上午公佈，由於民眾持續退票，截至今天早上8點，全國售票張數已從原本的13.6萬張下降到2.9萬張，退票率提高到7成8，客座利用率5.07％。對此花蓮縣長徐榛蔚說，花蓮縣目前累計38名確診，都是外地遊客、親人造訪花蓮，造成多起家族傳播，因此縣府除向外地鄉親、旅客喊話，遊花蓮「不必急於一時」，更呼籲中央，今年端午節應停止鐵公路交通運輸，讓全國人民宅在家、避免跨縣市移動才能阻斷傳播。徐榛蔚認為，中央既然決定三級警戒延長到28日，顯示疫情仍然嚴峻，防疫應採更大強度才能阻斷傳播。

徐榛蔚也呼籲，疫苗接種也要全國同步，目前只有雙北熱區開放第1類到第3類施打，但其他縣市只開放給第一類，希望擴大疫苗接種率，否則不斷延長防疫三級警戒，對士農工商影響很大；衛生局長朱家祥補充，花蓮縣迄今配發疫苗1萬3200劑，均已給醫事人員、10家大醫療院所、中西醫診所、牙醫、社區藥局、防疫計程車司機、防疫旅館工作人員、公衛防疫人員、其他醫護等，包含第1類及部份第2類人員施打疫苗。

他說，盼早日分配到日本捐贈的124萬劑疫苗，縣府統計，包括第一類醫事一直到第8類的65歲以上長者，花蓮符合公費疫苗資格的8大類別人員計14萬1898人，希望中央能分配足夠的劑量，目前的1萬多劑只佔公費資格的10％不到。

雖然目前花蓮縣的旅館及民宿紛紛配合政策、自主休業，但端午仍有少數旅客前來。徐榛蔚說，呼籲旅客到花蓮玩「不必急於一時」，縣府已協調包括花蓮縣觀光旅館商業同業公會、花蓮縣旅館商業同業公會、3個民宿協會的理事長，端午連假擴大自主休業、且已訂房者「退房不沒收訂金」，並對旅宿業者實施房屋稅減免，從營業稅改自用住宅稅率；目前了解訂房率自防疫警戒提升到3級以後，已大幅下降，估計已不到一成。

徐榛蔚也呼籲人在外地的花蓮鄉親，端午佳節以多元通訊關懷家鄉親人，不宜跨縣市移動；如擔心留在家鄉的長輩，可電洽花蓮縣府關懷專線03-8225178，縣府將提供食物銀行、防疫物資等宅配，或由13鄉鎮公所、慈濟基金會、中華基督教救助協會、持修積善協會、門諾基金會等提供關懷及物資。

徐榛蔚也說，如不得已必須到花蓮，端午節連假週五至下週一端午節，縣府將在花蓮車站、玉里車站設置快篩站，讓車站旅客現場預約；至於開車到花蓮者則請自行向花蓮市衛生所預約快篩，假日也不休息。

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