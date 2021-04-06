台鐵出軌》聯合大地總經理孫荔珍：連假有人在工地我們也很詫異

台鐵太魯閣號號撞上工程車造成出軌重大慘案。聯合大地總經理孫荔珍表示，他最感訝異的是，台鐵早已通告所有工程在連假期間停工，聯合大地也按SOP派員確認，未料竟卻有人在假期去開工程車等作為，「這是最大錯誤」。（資料照，記者塗建榮攝）

2021/04/06 00:01

〔記者黃以敬／台北報導〕台鐵太魯閣號號撞上工程車造成出軌重大慘案，承包事故工程車相關台鐵邊坡維護工程案設計及監造的聯合大地工程顧問公司也遭點名恐有疏失。聯合大地總經理孫荔珍昨（5）日接受本報記者獨家專訪表示，一輛工程車竟造成台灣鐵路史上最慘重傷亡事故，讓人相當遺憾、傷痛，但最感訝異的是，台鐵早已通告所有工程在連假期間停工，聯合大地也有按SOP派員去確認停工安全，未料卻有人在假期去開工程車等作為，「這是最大錯誤」。

孫荔珍：兼任工地主任是書面審查相信東新

至於身為營造負責人的李義祥違法出任工地主任，孫荔珍則表示，人員名單是東新營造提供，聯合大地則進行書審，確認工程專業，但限於個資問題，是否有有開公司等很多資料未必能查，基本上是由東新營造專業安排。

至於中間是否資料有假或不全？他強調，所有問題均已全力配合交通部及檢調單位的調查並作說明，相信很快可釐清。

至於外界質疑工程工地圍籬防護不足，孫荔珍則強調，邊坡明隧道的工程區域都有依合約規定作圍籬護欄；至於工程車行駛的斜坡，是先前就有的道路，並非工程闢出的便道，是否需作圍籬，未明訂。

孫荔珍強調，最重要是，在清明連假前，台鐵局已依往例有事前通告所有運工機電在清明連假期監停工，聯合大地也派員去確認停工也需有做好安全準備，包括設備、車輛須有安全固定及地點等，電機也需確實關閉等。到四月二日聽到台鐵通知有工程車掉落造成太魯閣出軌事故，感覺無法置信，為什麼會有人去開動工程車？甚至遭傳懷疑是有施工？這完全是不符規定，聯合大地事前也不知會有人到工地。

孫荔珍強調，目前交通部、運安會與檢方都在對全案進行調查，公司全力配合調查也做了清楚說明。至於外界所傳疑似有聯合大地人員事故前到現場，甚至有旅客傳照片說有聯合大地勞安人員在事故前就在場，這些傳言都是不實，聯合大地的人員是在四月二日台鐵通知發生事故後，才趕緊派員從花蓮市區趕到事故現場了解狀況並協助調查，絕無事前就知道義祥有人到工地等事情。

根據行政院公共工程會標案資料，聯合大地過去五年陸續承包十六項台鐵相關工程，包括邊坡護岸、橋梁和道路維修等；孫荔珍指出，目前全省的邊坡防護工程是由聯合大地承包設計及監造，跟施工是分開發包，聯合大地參與政府工程招標都是依法辦理，也按合約執行監造，希望外界不要作不實揣測與傳言，相信檢調與交通部會調查釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法