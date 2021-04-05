台鐵出軌》傷者更新至210人 50罹難者有1位待確認身分

說明

已知死者身份49人。已通知49位的家屬；已完成相驗43人；大體離開花蓮殯儀館計21人。（已知身分49人分布縣市:新北11人、臺北10人、花蓮8人、臺東8人、桃園4人、臺南2人、宜蘭1人、臺中1人、高雄1人、美籍2人、法籍1人。）（男20人、女29人）（未成年4人，分別為女17歲、男7歲、女5歲、女4歲）。