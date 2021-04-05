台鐵出軌》傷者更新至210人 50罹難者有1位待確認身分
2021/04/05 23:16
〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408車次太魯閣2日行經花蓮清水隧道發生嚴重事故，造成重大傷亡。花蓮縣政府晚間發佈新傷者就醫名單，更新至210位；台鐵局也表示，50名罹難者中，已有49位確認身份，1位待確認。
「408太魯閣事故」罹難名單：
|編號
|姓名
|性別
|生日
|1
|柯俊傑
|■男 □女
|84.1.27
|2
|李家興
|■男 □女
|78.6.12
|3
|陳怡娟
|□男 ■女
|73、11、07
|4
|張品苗
|□男 ■女
|52、5、2
|5
|林裕盛
|■男 □女
|69、8、22
|6
|劉詠綺
|□男 ■女
|73、7、20
|7
|蔡慧鵑
|□男 ■女
|89.03.02
|8
|李尚元
|□男 ■女
|83、7、30
|9
|古查爾De Guyenro Charles（法國籍）
|■男 □女
|82、4、4
|10
|陳佳欣
|□男 ■女
|67、12、4
|11
|張信盛
|■男 □女
|54.2.20
|12
|廖翊羽
|□男 ■女
|78、1、26
|13
|黃西明
|■男 □女
|38、11、1
|14
|卓思潔
|□男 ■女
|85.08.27
|15
|張恩翔
|■男 □女
|88.12.14
|16
|黃馨瑤 （黃元華）
|□男 ■女
|88.1.30
|17
|張恩昀
|□男 ■女
|90.1.6
|18
|舒芮 （美國籍）
|□男 ■女
|85、10、8
|19
|劉奕辰
|■男 □女
|86、4、14
|20
|王嘉儀
|□男 ■女
|89.03.02
|21
|蕭雲如
|□男 ■女
|88.6.5
|22
|黃巧玲
|□男 ■女
|74.10.2
|23
|陳妍頤
|□男 ■女
|105、7、16
|24
|蔡政達
|■男 □女
|64、11、13
|25
|陳玉珍
|□男 ■女
|64.05.16
|26
|李春花
|□男 ■女
|52.01.01
|27
|陳盈靜
|□男 ■女
|79.6.12
|28
|沈縈淇
|□男 ■女
|93、11、14
|29
|江沛峰
|■男 □女
|78.6.13
|30
|黃法喆
|■男 □女
|75、8、16
|31
|袁淳修
|■男 □女
|77、7、23
|32
|黄正廣
|■男 □女
|31、12、28
|33
|陳品君
|□男 ■女
|80、6、5
|34
|陳品全
|■男 □女
|89.6.8
|35
|王清治
|■男 □女
|77.03.01
|36
|蘇昱銘
|■男 □女
|77.03.01
|37
|蔡哲珊
|□男 ■女
|79、11、28
|38
|楊琪蓁
|□男 ■女
|104、05、06
|39
|程俐欣
|□男 ■女
|79、06、27
|40
|葉冠霆
|■男 □女
|89、03、29
|41
|陳素秋
|□男 ■女
|40、04、01
|42
|莊建致
|■男 □女
|89、01、30
|43
|吳品萱
|□男 ■女
|87、08、09
|44
|曾允鑀
|□男 ■女
|88、07、25
|45
|蘇子皓
|■男 □女
|102、04、06
|46
|吳巧芬
|□男 ■女
|65、09、13
|47
|駱盈盈 （美國籍）
|□男 ■女
|83、03、04
|48
|陳立凡
|□男 ■女
|91、02、04
|49
|吳享宸
|■男 □女
|81、08、18
|說明
|已知死者身份49人。已通知49位的家屬；已完成相驗43人；大體離開花蓮殯儀館計21人。（已知身分49人分布縣市:新北11人、臺北10人、花蓮8人、臺東8人、桃園4人、臺南2人、宜蘭1人、臺中1人、高雄1人、美籍2人、法籍1人。）（男20人、女29人）（未成年4人，分別為女17歲、男7歲、女5歲、女4歲）。