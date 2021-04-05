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    首頁　>　花蓮縣

    台鐵出軌》傷者更新至210人 50罹難者有1位待確認身分

    台鐵408次太魯閣號行經花蓮秀林鄉的「清水隧道」，疑因一輛工程車從山坡滑落釀出軌意外，造成重大死傷。（記者塗建榮攝）

    台鐵408次太魯閣號行經花蓮秀林鄉的「清水隧道」，疑因一輛工程車從山坡滑落釀出軌意外，造成重大死傷。（記者塗建榮攝）

    2021/04/05 23:16

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408車次太魯閣2日行經花蓮清水隧道發生嚴重事故，造成重大傷亡。花蓮縣政府晚間發佈新傷者就醫名單，更新至210位；台鐵局也表示，50名罹難者中，已有49位確認身份，1位待確認。

    「408太魯閣事故」罹難名單：

    編號 姓名 性別 生日
    1 柯俊傑 ■男 □女 84.1.27
    2 李家興 ■男 □女 78.6.12
    3 陳怡娟 □男 ■女 73、11、07
    4 張品苗 □男 ■女 52、5、2
    5 林裕盛 ■男 □女 69、8、22
    6 劉詠綺 □男 ■女 73、7、20
    7 蔡慧鵑 □男 ■女 89.03.02
    8 李尚元 □男 ■女 83、7、30
    9 古查爾De Guyenro Charles（法國籍） ■男 □女 82、4、4
    10 陳佳欣 □男 ■女 67、12、4
    11 張信盛 ■男 □女 54.2.20
    12 廖翊羽 □男 ■女 78、1、26
    13 黃西明 ■男 □女 38、11、1
    14 卓思潔 □男 ■女 85.08.27
    15 張恩翔 ■男 □女 88.12.14
    16 黃馨瑤 （黃元華） □男 ■女 88.1.30
    17 張恩昀 □男 ■女 90.1.6
    18 舒芮 （美國籍） □男 ■女 85、10、8
    19 劉奕辰 ■男 □女 86、4、14
    20 王嘉儀 □男 ■女 89.03.02
    21 蕭雲如 □男 ■女 88.6.5
    22 黃巧玲 □男 ■女 74.10.2
    23 陳妍頤 □男 ■女 105、7、16
    24 蔡政達 ■男 □女 64、11、13
    25 陳玉珍 □男 ■女 64.05.16
    26 李春花 □男 ■女 52.01.01
    27 陳盈靜 □男 ■女 79.6.12
    28 沈縈淇 □男 ■女 93、11、14
    29 江沛峰 ■男 □女 78.6.13
    30 黃法喆 ■男 □女 75、8、16
    31 袁淳修 ■男 □女 77、7、23
    32 黄正廣 ■男 □女 31、12、28
    33 陳品君 □男 ■女 80、6、5
    34 陳品全 ■男 □女 89.6.8
    35 王清治 ■男 □女 77.03.01
    36 蘇昱銘 ■男 □女 77.03.01
    37 蔡哲珊 □男 ■女 79、11、28
    38 楊琪蓁 □男 ■女 104、05、06
    39 程俐欣 □男 ■女 79、06、27
    40 葉冠霆 ■男 □女 89、03、29
    41 陳素秋 □男 ■女 40、04、01
    42 莊建致 ■男 □女 89、01、30
    43 吳品萱 □男 ■女 87、08、09
    44 曾允鑀 □男 ■女 88、07、25
    45 蘇子皓 ■男 □女 102、04、06
    46 吳巧芬 □男 ■女 65、09、13
    47 駱盈盈 （美國籍） □男 ■女 83、03、04
    48 陳立凡 □男 ■女 91、02、04
    49 吳享宸 ■男 □女 81、08、18
    說明 已知死者身份49人。已通知49位的家屬；已完成相驗43人；大體離開花蓮殯儀館計21人。（已知身分49人分布縣市:新北11人、臺北10人、花蓮8人、臺東8人、桃園4人、臺南2人、宜蘭1人、臺中1人、高雄1人、美籍2人、法籍1人。）（男20人、女29人）（未成年4人，分別為女17歲、男7歲、女5歲、女4歲）。

    花蓮縣0402陸上交通事故傷者就醫名冊（圖截自「花蓮縣政府」）

    花蓮縣0402陸上交通事故傷者就醫名冊（圖截自「花蓮縣政府」）

    花蓮縣0402陸上交通事故傷者就醫名冊（圖截自「花蓮縣政府」）

    花蓮縣0402陸上交通事故傷者就醫名冊（圖截自「花蓮縣政府」）

    花蓮縣0402陸上交通事故傷者就醫名冊（圖截自「花蓮縣政府」）

    花蓮縣0402陸上交通事故傷者就醫名冊（圖截自「花蓮縣政府」）

    花蓮縣0402陸上交通事故傷者就醫名冊（圖截自「花蓮縣政府」）

    花蓮縣0402陸上交通事故傷者就醫名冊（圖截自「花蓮縣政府」）

    花蓮縣0402陸上交通事故傷者就醫名冊（圖截自「花蓮縣政府」）

    花蓮縣0402陸上交通事故傷者就醫名冊（圖截自「花蓮縣政府」）

    「408太魯閣事故」罹難名單（圖截自「台鐵局」）

    「408太魯閣事故」罹難名單（圖截自「台鐵局」）

    「408太魯閣事故」罹難名單（圖截自「台鐵局」）

    「408太魯閣事故」罹難名單（圖截自「台鐵局」）

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