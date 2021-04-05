台鐵出軌》事故後續傷患救助 賴清德以賴醫師身分安撫傷者

身為醫師的副總統賴清德，昨赴花蓮探視傷患及罹難者家屬影片今曝光，他以賴醫師身分緊盯患者病況，親自說明病情，試著安撫傷者身心。 （圖取自賴清德臉書）

2021/04/05 22:17

［記者王峻祺／花蓮報導］台鐵太魯閣號事故導致重大傷亡，各界捐助善款送暖，副總統賴清德捐出1個月所得至衛福部賑災專戶，協助傷者及罹難者家屬後續醫療、復健及經濟支持。賴清德昨（4）日赴花蓮探視傷患及罹難者家屬影片今也曝光，他以賴醫師身分緊盯患者病況，親自說明病情，試著安撫傷者身心。

賴清德昨到花蓮，探視在太魯閣翻車案受傷住院的病患，並與花蓮4大醫院院長開會，討論後續傷患醫治情形，還特別拜託各院長，務必要全心全力醫治病患，一定要讓他們平平安安回家，不要再有任何不幸。

賴清德昨在病房內巡視患者影片今天曝光，身為醫師的他，發揮醫師專才探視病患，猶如「醫師魂」上身，以「賴醫師」身分緊盯患者的病歷資料和X光片，並親自進入病房說明病情，「看過電腦斷層及電光片（X光片），原則上還好，不至於有生命危險」，試著安撫傷者身心。

賴清德昨天也在臉書上寫道，沉痛的哀悼每一位罹難者，也向全體家屬表達最誠心的慰問。這次太魯閣號重大意外，產生太多的不幸，看到許多家庭生離死別，內心非常悲傷。

他提及，銜總統之命，來到花蓮了解傷患醫治情形，特別要拜託收治傷患的各大醫院院長，務必要全心全力醫治病患，一定要讓他們平平安安回家，不要再有任何不幸。

他說，這段期間，感謝警、消、醫療及各界，24小時不眠不休全力投入救援工作，將傷害降低。謝謝你們！

身為醫師的賴清德，昨赴花蓮探視傷患及罹難者家屬影片今曝光，臉書上也寫道，沉痛的哀悼每一位罹難者，也向全體家屬表達最誠心的慰問。（圖擷取自賴清德臉書）

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