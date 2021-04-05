台鐵出軌》邊坡圍觀者是誰？ 花檢︰比較像是乘客 將逐一約詢

花蓮地檢署檢察長俞秀端說，請民眾如有被告或其他被告相關事證、身份，可向花蓮地檢署專線電話03-8230159、LINE ID@329tkjav提供訊息。（記者花孟璟攝）

2021/04/05 20:56

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵太魯閣號出軌案，昨晚間有網友在PTT貼圖，拍到案發時工程行負責人李義祥及其他工程人員站在上邊坡的工地往下查看的畫面，花蓮地檢署檢察長俞秀端今天晚間表示，案發時被告人在現場，檢方目前掌握到2人，未來「不排除」被告人數增加的可能。俞秀端說，今天已傳訊超過10人以上的「被告以外證人」；至於上邊坡觀看者的實際身份，檢方會逐一傳訊了解，民眾可向花蓮地檢專線電話03-8230159、LINE ID@329tkjav提供訊息。

PTT上所貼出的「上邊坡多人圍觀」照片，引起網友及民眾諸多揣測，有人懷疑是涉案相關人員、還有人懷疑此為聯合大地公司的勞安人員，引起聯合大地公司否認，外界也懷疑，包商是否有「假日違法趕工」等情況。檢方目前不置可否，俞秀端說「目前刑事部份偵查不公開，仍不便透露」。

俞秀端說，民眾關心的案情偵辦進度部分，檢方今天傍晚已召開專案會議，也已進行其他蒐證，傳訊超過10人以上「被告以外的證人」。她說，感謝媒體協助公佈花蓮地檢專線電話03-8230159、LINE ID@329tkjav，檢方接獲相關訊息後，針對相關證據資料該查扣都已經查扣，交給包括運安會等專業機構，這些資料對於案件判斷有很大的幫助。

對於「上邊坡、列車旁」某些照片中的人物被稱是工地人員，俞秀端說，有些照片其實是拍到「列車爬出來的人」，這會對當事人造成不必要誤會；對於斜坡上同時有多人觀看的照片，俞秀端說「她沒有說是乘客，但是她覺得比較像是乘客」，檢方會對照片中人一一約詢釐清。

此外，因乘客不一定知道出軌地點是清水隧道，外界也推測，第1通報案電話「有辦法明確指出事故地點」，是否邊坡上有人主動報警？俞秀端強調，這些都是偵查方向，對於媒體詢問「李義祥有打過119、110」？俞以「我不知道」帶過。

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