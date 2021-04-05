台鐵出軌》撞擊當下宛如煉獄！倖存者餘悸猶存：心真的很痛

台鐵太魯閣號408車次2日發生意外，造成重大傷亡。（本報合成）

2021/04/05 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵太魯閣號408車次2日發生意外，造成重大傷亡。一名搭上該列車，坐在6車的網友PO文回憶當時情形，形容猶如人間煉獄。他也說，當救護員到場，他所在的車廂已經傳出2個OHCA（到院前心肺功能停止）、3個重傷，但車廂沒找到AED（電擊器），「看到那些傷者但是又無法為他們做什麼，心真的很痛」。

一名網友昨日在「Dcard」PO文出示車票，表示他是408車次的旅客，當時一家人坐在6車準備回台東掃墓，在早上接近9點30分，突然一股強烈的碰撞，大部分在睡覺的人根本不知道發生什麼事，等到大家回神過來，都已經趴在地板上，原PO回憶，當時車輪砸進窗戶、車廂門卡死、緊張的情緒蔓延在黑暗、灰塵瀰漫的空間，大家都呼吸困難，「當下的感覺真的只有絕望，裡面的場景宛如人間煉獄」。

原PO指出，直到救護人員抵達時已經10點多，他們車廂已經有3人重傷，2人OHCA，但車廂沒找到AED，「看到那些傷者但是又無法為他們做什麼，心真的很痛」。原PO表示，在救護員帶領下，乘客們一個個從破碎的軌道中走出來，發現在火車外狀況也是慘不忍睹，走出隧道抵達休息區後，大家仍餘悸猶存。

原PO表示，這幾天看了新聞後，心情更加沉重，雖然自己幸運存活，但發現這麼多同車的人因此喪命，心中一直有股疙瘩揮之不去，希望傷者平安，亡者可以安息，也希望這些家屬能夠早日走出傷痛，。

原PO最後也說，經歷過生死劫難後，他要感謝這些最辛苦的搜救隊員，在這種環境下要救人還要承受巨大的心理壓力，「他們是真英雄」。原PO表示，他也體悟到人生在世很多事情是無法預料的，能夠做的就是把握當下，好好的愛身邊的人，也希望政府能真正意識到問題的所在並以實踐的方式去解決。

文章下方，網友紛紛留言「平安就好，一定要好好休息」、「如果又再回想起這件事的時候，一定要好好的抒發，心裡真的真的不舒服要去尋求幫助」、「罹難的名單裡也有我以前的同學 到現在還是很不敢相信」、「6車真的是蠻前面的車廂 完全無法想像那個當下到底遭遇到了什麼」。

台鐵太魯閣號408車次2日發生意外，造成重大傷亡。（資料照）

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